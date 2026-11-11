В портовой зоне Усть-Луга произошло возгорание после атаки украинских БПЛА
Над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 146 беспилотников. Предварительно, в результате украинской атаки есть возгорание в Усть-Луге. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, боевая работа в Ленобласти продолжается. По предварительным данным, один из дронов попал в портовую зону Усть-Луга, после чего там начался пожар. Спасатели уже прибыли на место и приступили к тушению.
Кроме того, в Усть-Луге аварийно отключилась трансформаторная подстанция. Более подробная информация в настоящий момент уточняется. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что два пассажирских самолёта, направлявшихся в Санкт-Петербург, совершили посадку в Хельсинки. Им пришлось изменить свой курс из-за действующих ограничений по безопасности полётов.
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