Су-35с прикрыл действия вертолетов, «Мста-Б» разнесла блиндажи в Запорожье, а ВС РФ сорвали ротацию ВСУ: новости СВО на 18 ноября
Экипажи Су-35с, ТОС-1А «Солнцепек», гаубиц «Мста-Б» и операторы FPV-дронов одновременно нанесли серию ударов по противнику на нескольких направлениях. Под прицельный огонь попали пункты управления БПЛА, опорные пункты и прибывающее подкрепление ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Истребитель прикрыл вертолетчиков в зоне СВО
Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
«Солнцепек» сорвал ротацию под Краматорском
Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 176-го отряда радиационной, химической и биологической защиты 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ночное время нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы противника, прибывшей для проведения ротации на передовых позициях, на Кранолиманском направлении.
Средствами воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов было вскрыто выдвижение группы боевиков ВСУ в район опорного пункта для замены личного состава. Получив координаты целей, боевой расчет совершил марш на огневой рубеж. Прибыв в назначенный район, боевой экипаж нанес точный удар термобарическими боеприпасами по скоплению живой силы противника в момент выдвижения.
В результате прямого попадания прибывшее подкрепление ВСУ было уничтожено. Плановая ротация противника на данном участке фронта была сорвана. Выполнив стрельбу, личный состав осуществил смену огневой позиции в целях недопущения ответного удара артиллерии противника, передает пресс-служба Минобороны РФ.
«Мста-Б» разнесла блиндажи в Запорожской области
В ходе воздушной разведки расчеты разведывательных беспилотников группировки «Восток» выявили в лесополосах Запорожской области укрепленные опорные пункты ВСУ и места размещения живой силы противника. На обнаруженных позициях находились блиндажи, перекрытые укрытия и оборудованные огневые точки, которые использовались для удержания передовых рубежей обороны. Координаты выявленных целей были переданы расчетам 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки «Восток». Артиллеристы нанесли огневое поражение по укреплениям противника, разрушив блиндажи, огневые позиции и укрытия с находившейся в них живой силой ВСУ. В результате ударов уничтожены опорные пункты и живая сила противника. Огневое поражение ослабило передовые рубежи обороны ВСУ и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».
FPV-дроны прервали передвижение ВСУ между опорниками
Расчеты разведывательных БПЛА 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» обнаружили перемещение групп живой силы ВСУ между опорными пунктами в Запорожской области. Противник использовал лесополосы и оборудованные укрытия для передвижения и сосредоточения вблизи передовых позиций. Сведения о выявленных целях были переданы подразделениям ударных беспилотников. Военнослужащие нанесли серию ударов FPV-дронами по обнаруженным группам противника, в том числе по живой силе, находившейся в укрытиях и на оборудованных позициях. В результате ударов уничтожены группы живой силы ВСУ, нарушено передвижение противника между опорными пунктами и сорваны попытки усиления передовых позиций.
«Южная» группировка ликвидировала два пункта управления БПЛА
Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, расчеты беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе боевой работы обнаружили и уничтожили два пункта управления БПЛА противника в границах Славянско-Краматорской агломерации. Расчетами разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем они были обнаружены в лесополосах по характерным признакам и наличию антенн связи.
Данные о местонахождении цели были переданы операторам дронов-камикадзе. Точечными ударами FPV-дронов пункты управления были ликвидированы вместе с находившимися в них расчетами и специальным военным оборудованием.
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При ведении боевой работы операторы разведывательных и ударных БПЛА «Южной» группировки войск использовали штатные средства связи и управления. Нанесенный удар лишил воздушной поддержки противника на одном из участков местности, что позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед.
Укрытия и брошенные дома: охота на дроны продолжается
Подразделения «Южной» группировки войск продолжают вытеснять украинских боевиков из населенных пунктов в Славянско – Краматорской агломерации. В ходе воздушной разведки было обнаружено, что враг разместил в лесополосах и брошенных зданиях частного сектора пункты управления беспилотными летательными аппаратами и создал укрытия, в которых отсиживаются боевики.
Расчеты ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 2-й гвардейской артиллерийской бригады и 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск в ходе боевой работы точными попаданиями уничтожили все цели.
Операторы БПЛА ежедневно бьют по укрытиям с живой силой ВСУ и по объектам беспилотной инфраструктуры, ограничивая возможности врага вредить дронами российским штурмовым группам. Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.