Стало известно, что глава европейской дипломатии Кая Каллас получила серьёзный удар
Исключение главы европейской дипломатии Каи Каллас из переговорной группы с Россией по Украине стало для неё серьёзным ударом. Об этом сообщает немецкая газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ).
Решение по Каллас приняли главы государств и правительств ЕС. Согласно материалу, этот шаг показал разногласия между европейскими бюрократическими структурами, отстаивающими собственные интересы.
Из-за того, что Каллас не получила полномочий специального посланника, она теперь вынуждена делить функции представительства Европы во внешней политике с несколькими правительствами и институтами. Стоит отметить: ранее, в понедельник, глава европейской дипломатии заявила, что будет пытаться влиять на связанные с Украиной обсуждения, хотя не была включена в состав переговорной группы.
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