18 ноября 2026, 02:09

OAZ: Исключение из состава переговорной группы с РФ по Украине стало ударом для Каллас

Фото: iStock/sb2010

Исключение главы европейской дипломатии Каи Каллас из переговорной группы с Россией по Украине стало для неё серьёзным ударом. Об этом сообщает немецкая газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ).