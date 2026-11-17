17 ноября 2026, 03:08

Собянин: ПВО с начала суток отразила атаку 103 беспилотников на Москву

Фото: iStock/Terry Papoulias

Киевский режим в очередной раз организовал атаку на Московский регион с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отражают её силы Минобороны РФ.





В течение ночи мэр столицы Сергей Собянин несколько раз сообщал о работате системы ПВО. Согласно полученной информации, с начала суток российские военные уничтожили или перехватили 103 беспилотника. Информация о последствиях уточняется.



«Уничтожены ещё 18 вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем посте Собянина (02:51 мск).