Су-75 Checkmate: история создания российского истребителя, технические характеристики, аналоги и применение в зоне СВО
Су-75 Checkmate («Чекмейт») — это перспективный легкий однодвигательный многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Впервые самолет представили широкой публике в июле 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС). В этом материале «Радио 1» раскроет все интересующие детали: от истории создания и использования на СВО до западных аналогов.
История создания самолета
Идея разработки легкого однодвигательного многофункционального самолета возникла из необходимости заполнить нишу относительно недорогого, но высокотехнологичного многоцелевого истребителя, способного конкурировать на мировом рынке вооружений. Проект получил название Checkmate («Шах и мат»), подчеркивая свое превосходство над аналогичными моделями конкурентов.
Изделие разрабатывалось с учетом опыта проектирования предыдущих моделей семейства «Су», включая Су-57, но конструктивно имеет ряд отличительных особенностей.
Технические характеристики истребителя СУ-75 Checkmate
Самолет Су-75 обладает модульностью, что позволяет быстро адаптировать его под конкретные задачи заказчика, а также отличается низкой стоимостью эксплуатации по сравнению с тяжелыми истребителями, такими как Су-57. Таким образом, Су-75 позиционируется как эффективное решение для армий стран с ограниченными бюджетами, желающих приобрести современный боевой самолет с характеристиками пятого поколения.
Машина обладает турбореактивным двигателем с форсажной камерой, предположительно семейства АЛ-41Ф1, с максимальной скоросстью около 1800 км/ч (до 2 Мах). Ее практический потолок примерно 16 тыс. метров, а радиус боевого применения — до 1500 километров.
Вооружение и применение на СВО
СУ-75 может противопоставить противнику управляемые ракеты класса «воздух-воздух»: Р-77 (средней дальности), Р-73 (ближнего боя). Кроме того, имеются снаряды класса «воздух-земля» и бортовая авиационная пушка калибра 30 мм (опционально).
Сегодня новую модель еще не приняли на вооружение, она не использовалась в боевых действиях на СВО. Самолет находится на стадии разработки и тестирования. Согласно информации от представителя компании-производителя, его первый полет запланировали на начало 2026 года.
Основные цели создания Су-75 заключаются в его экспорте в такие страны, как Индия, государства Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Можно заключить, что использование Су-75 на текущий момент ограничивается демонстрационными показами и разработкой технологий.
Особенности конструкции
Российский истребитель обладает стелс-технологией, высокой маневренностью, а в его арсенале имеются современное бортовое радиоэлектронное оборудование и системы управления вооружением и навигации.
Западные аналоги СУ-75 Checkmate
Среди зарубежных аналогов экспертами указываются несколько моделей:
- F-35 Lightning II (США): Соответствует требованиям пятого поколения благодаря малозаметности, сверхманевренности, передовым авионике и вооружению. Производится в трех вариантах: F-35A (наземный базирования), F-35B (вертикального взлета и посадки) и F-35C (палубный).
- JAS 39E/F Gripen (Швеция): Легкий истребитель четвертого поколения, модернизированный до стандарта «4++», приближенного к характеристикам самолетов пятого поколения. Отличается относительно низкой стоимостью эксплуатации и способностью быстро реагировать на угрозы.
- Rafale Light Version (Франция): Хотя основной вариант Dassault Rafale является тяжелым двухмоторным самолетом, рассматривается концепция облегченной версии, ориентированной на внешние рынки. Возможна адаптация технологий Rafale для разработки легкого самолета, аналогичного концепции Checkmate.
- TF-X Milli Muharip Uçak (Турция): Проект турецкого национального истребителя пятого поколения, разработанный совместно с Lockheed Martin. Цель проекта — создание легкого многофункционального самолета, способного конкурировать с западными и российскими разработками.
Разработка легких истребителей требует значительных финансовых вложений и технологических ресурсов, особенно в области стелс-технологий и бортовых электронных систем. Это создает серьезные вызовы для многих стран, стремящихся создать конкурентоспособные модели на мировом рынке военной авиации.