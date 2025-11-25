Хатылев: атаки украинских БПЛА по России — попытка спровоцировать мощный ответ
Массированные удары украинских беспилотников по территории РФ рассматриваются Киевом как способ спровоцировать Россию на ответные действия. Об этом заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что удары по предприятиям и жилым кварталам показывают, что мириться Украина не намерена.
«Перед ВСУ поставлена задача — попытаться спровоцировать Россию на мощный массированный ответ, на применение серьезного оружия типа гиперзвуковых ракет, чтобы сказать потом: вот видите, весь мир обсуждает варианты мирного соглашения, а Россия бьет по нам мощным оружием», — пояснил Хатылев.
Эксперт отметил, что современные атаки больше напоминают разрозненные беспокоящие удары, а не полноценную воздушную операцию, где обычно задействуются группы постановки помех, подавления ПВО, ударные силы и контрольные группы.