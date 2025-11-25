Хатылев: атаки украинских БПЛА по России — попытка спровоцировать мощный ответ

25 ноября 2025, 16:18

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Массированные удары украинских беспилотников по территории РФ рассматриваются Киевом как способ спровоцировать Россию на ответные действия. Об этом заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что удары по предприятиям и жилым кварталам показывают, что мириться Украина не намерена.





«Перед ВСУ поставлена задача — попытаться спровоцировать Россию на мощный массированный ответ, на применение серьезного оружия типа гиперзвуковых ракет, чтобы сказать потом: вот видите, весь мир обсуждает варианты мирного соглашения, а Россия бьет по нам мощным оружием», — пояснил Хатылев.