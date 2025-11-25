Освобождение села Затишье, планомерное окружение Гуляйполя и зачистки в Покровске: последние новости СВО на 25 ноября
На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения развивают наступление на нескольких стратегических направлениях, добиваясь существенного продвижения. На Покровском и Гуляйпольском направлениях зафиксирован оперативный успех с освобождением ряда населенных пунктов. В Северске и Купянске идут ожесточенные городские бои, тогда как на Сумском направлении ВС РФ отражает контратаки противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа данном направлении продолжаются тяжелые позиционные бои, в ходе которых подразделения ВС РФ продвинулись на ряде участков. Активные бои велись в районах населенных пунктов Мирополье, Ездецкое, Алексеевка, Андреевка и Варачино. В районе Алексеевки противник предпринимал контратаки. За сутки общее продвижение составило более 250 метров. ВСУ пытались контратаковать, в частности, силами 71-й егерской бригады в направлении Алексеевки. В результате комплексного огневого поражения эта группа была уничтожена на 50% и отброшена на исходные позиции.
Харьковская областьНа Харьковском направлении сохраняется напряженная оперативная обстановка, основные бои сосредоточены в районе Волчанска и прилегающих территорий. Российские подразделения ведут наступательные действия по вытеснению украинских формирований из городской черты. Огонь артиллерии и боевой авиации по обнаруженным позициям ВСУ на данном участке фронта постоянно усиливается.
В южной части города штурмовыми отрядами был занят ряд кварталов частной жилой застройки, в результате чего линия фронта сместилась на 400 метров. Одновременно с этим в районе населенного пункта Синельниково ведется операция по зачистке лесного массива к западу, где достигнут успех в продвижении вперед до 600 метров за прошедшие сутки.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении российские подразделения развивают наступление, добившись значительных тактических успехов. Войска полностью установили контроль над населенным пунктом Затишье и практически завершили зачистку в районе Червоного и Зелёного Гая. Основные силы нацелены на захват города Гуляйполе. Атакующие подразделения продвигаются к нему с трёх направлений, что создаёт угрозу окружения для ВСУ. Продолжается продвижение в сторону Покровского. При этом наиболее ожесточенное сопротивление противник оказывает в районе Новопавловки, где продолжаются тяжелые бои.
Покровское направлениеНа Покровском направлении отмечено продвижение ВС РФ в районах населенных пунктов Удачное и Сергеевка. Завершена ликвидация разрозненных групп противника в Горняке и Шахтёрском, в Ровном проводятся заключительные мероприятия по зачистке. За минувшие сутки в районе Гришино были успешно отражены восемь контратак ВСУ. В Димитрове противник оказывает ожесточенное сопротивление. Российские части ведут наступление в сторону Белицкого, оказывают давление на украинских военных в Родинском и приближаются к окрестностям Софиевки.
Северское направлениеНа данном направлении российские подразделения развивают наступление, выйдя на подступы к селу Свято-Покровское, где развернулись бои за этот важный опорный пункт обороны противника. Взятие данного населенного пункта позволит расшатать всю линию обороны украинских формирований в этом районе.
В самом Северске продолжаются ожесточенные столкновения в условиях городской застройки. Южнее Закотного ведутся бои за тактические высоты. Одновременно в лесных массивах в районе Ямполя проводится операция по уничтожению остатков разрозненных групп ВСУ.