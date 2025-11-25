25 ноября 2025, 09:55

Фото: Минобороны РФ

На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения развивают наступление на нескольких стратегических направлениях, добиваясь существенного продвижения. На Покровском и Гуляйпольском направлениях зафиксирован оперативный успех с освобождением ряда населенных пунктов. В Северске и Купянске идут ожесточенные городские бои, тогда как на Сумском направлении ВС РФ отражает контратаки противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Гуляйпольское направление Покровское направление Северское направление Купянское направление



Сумская область

Харьковская область

Гуляйпольское направление

Покровское направление

Северское направление

Купянское направление