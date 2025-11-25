Минобороны: бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 ноября сообщило Министерство обороны России.
В заявлении указываются активные действия подразделений «Южной» группировки войск. Во время наступления бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также бригаде морской пехоты в нескольких населенных пунктах.
По данным Минобороны РФ, украинские формирования понесли потери в виде более 225 боевиков, шести бронемашин, десяти автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Кроме того, ведомство сообщило о поражении американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станции радиоэлектронной борьбы, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.
Накануне Минобороны РФ также отчиталось об освобождении населенного пункта Затишье в Запорожской области, отметив, что ВСУ на этом направлении потеряли около 245 боевиков, две боевые бронемашины, 11 автомобилей и израильскую радиолокационную станцию RADA.
Читайте также: