Судился с другом, помогал Донбассу и прокомментировал переезд: звезде фильма «Война» Алексею Чадову 44 года, как сейчас живет актер
Алексей Чадов — российский актер театра и кино, лауреат международных премий, ставший известным после роли в фильме Алексея Балабанова «Война». 2 сентября ему исполняется 44 года. Как прошло детство артиста, чем он увлекался в юности и какие испытания пришлось преодолеть, расскажет «Радио 1».
Биография Алексея Чадова: детство и юностьАлексей Чадов родился 2 сентября 1981 года в Москве, в районе Солнцево. В семье уже подрастал старший брат Андрей, который был старше Алексея на полтора года.
Отец семьи совмещал учёбу в институте со строительной работой. В возрасте пяти и шести лет братья лишились его — мужчина трагически погиб на стройке. Мать одна воспитывала сыновей.
Первые шаги в творчествеНесмотря на трудности, детство Чадовых было связано с искусством. Алексей и Андрей посещали театральную студию в Ново-Переделкине, где педагог Вячеслав Кожихин познакомил их с актёрским мастерством. Первой сценической ролью Алексея стал заяц в постановке «Красная шапочка», принесший ему победу в конкурсе и путёвку в Анталию.
Позже будущий артист рассказывал, что на протяжении восьми лет ежедневно занимался в детском театре «Искатели», а летом выезжал вместе с коллективом в лагеря. Эти занятия не только развивали актёрские навыки, но и приучили его к дисциплине и спорту.
Особое место в воспоминаниях актёра занимал дедушка, который приучил внуков к порядку и открыл для них любовь к рыбалке.
Хореография и юношеские увлеченияПомимо театра, братья Чадовы занимались танцами. Они обучались в хореографическом кружке, гастролировали с театром пластической драмы «Синтез» и даже преподавали хореографию детям. Танцевальная подготовка сохранила Алексею стройную фигуру: при росте 176 см его вес не превышает 72 кг.
В подростковом возрасте братья пробовали себя и в подработках — от мойки машин до работы официантами.
Образование и начало карьерыПосле школы Алексей поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Его брат Андрей первоначально стал студентом Щукинского училища, но позже перевёлся в тот же вуз. Оба занимались в мастерской Владимира Селезнёва и окончили «Щепку» одновременно.
Сходство братьев часто заставляло окружающих принимать их за близнецов, хотя сами они подчёркивали различие характеров.
Первые съёмки и дебют в кино: фильм «Война»Ещё до появления в большом кино Чадов снялся в рекламном ролике шоколадного батончика в 1998 году вместе с Вячеславом Манучаровым и Марией Шалаевой. Тогда он предстал в образе блондина.
Настоящий прорыв произошёл позже, когда представители кинокомпании СТВ пришли в училище отбирать студентов для фильма Алексея Балабанова. Чадов узнал, что утверждён на ключевую роль в драме «Война», лишь перед самой поездкой съёмочной группы в Кабардино-Балкарию. На съёмках он работал рядом с Сергеем Бодровым-младшим и Ингеборгой Дапкунайте. Картина принесла Чадову первую серьёзную известность.
За эту роль он получил премию Монреальского кинофестиваля в номинации «Лучший актёр», а его партнёр Сергей Бодров был удостоен посмертной премии «Ника» за роль второго плана.
За что актер судился с бывшим другомАлексей Чадов выиграл судебное разбирательство против продюсера и бывшего друга Максима Боева. Речь шла о фильме «За Палыча!», вышедшем в прокат в 2023 году. По словам актера, ему не выплатили гонорар за работу над сценарием и продюсирование картины.
Суд обязал Боева выплатить Чадову 61 миллион рублей основного долга и 13 миллионов процентов. При этом сумма может увеличиться, так как на задолженность продолжают начисляться проценты по ставке рефинансирования.
Адвокат артиста Анна Фролова назвала решение «шокирующим, но справедливым». По ее словам, защита ожидает апелляции, однако уверена в законности вердикта.
Позиция Максима Боева
Максим Боев воздержался от подробных комментариев, отметив лишь, что намерен обжаловать решение суда. Он назвал его «очень странным». Комедия «За Палыча!» в российском прокате собрала $3,2 млн, но Чадов, по его словам, не получил положенные выплаты.
Личная жизнь Алексея ЧадоваС 2023 года Алексей Чадов состоит в браке с моделью Лейсан Галимовой. Пара расписалась тайно и отпраздновала свадьбу в кругу друзей. В сентябре 2024 года у них родилась дочь Айя.
До этого актер был женат на актрисе Агнии Дитковските, с которой познакомился на съемках фильма «Жара». Свадьба состоялась в 2012 году, в 2014 году у них появился сын Федор. Однако спустя год пара официально развелась.
Благотворительность и помощь ДонбассуАлексей Чадов активно участвует в гуманитарных инициативах. Вместе с коллегой по фильму «9 рота» Сосланом Фидаровым он организовывал сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
«Политика — дело взрослых, и дети не должны страдать от боевых действий! Они беззащитны перед тем, что творится сейчас в Донбассе. Я взываю ко всем: будьте людьми — не обижайте детей», — отмечал артист.При этом Чадов не делает прямых политических заявлений, но комментирует тему отъезда коллег за границу. По его словам, у каждого есть право на такой выбор, однако сам он не планирует покидать Россию.
«А куда я могу уехать? Даже если бы у меня что-то было за границей. Это дико неудобно, некомфортно — переезжать. Мы переезжаем в другой мир», — сказал актер в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».