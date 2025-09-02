«Глюкоза превратилась в стриптизершу»: Соседов поддержал идею Милонова запретить звездам оголяться на публике

02 сентября 2025, 17:07

Сергей Соседов: я однозначно против голых звезд на сцене

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал идею депутата Госдумы РФ Виталия Милонова о запрете, который не позволит звездам оголяться на публике. Инициатива была озвучена после выступления певицы Глюкозы на одном из концертов в откровенном наряде.





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов обратил внимание на то, что многие звезды действительно злоупотребляют своим положением и забывают про уважительное отношение к зрителям.





«Я, честно говоря, тоже не совсем понял, в какой момент Глюкоза превратилась в стриптизершу. Ее образы вызывают много вопросов. На ней буквально нет одежды. И эту формулировку можно применить и к другим звездам. Киркоров то свой живот оголяет, то грудь. И я понять не могу, кому на этот ужас приятно смотреть? Я однозначно против голых звезд на сцене», — сказал Сергей.