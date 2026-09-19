Сужение котла на Харьковщине, освобождение Веролюбовки и серия ударов по тылам ВСУ: последние новости СВО на 19 сентября
Российские военные продолжают наносить удары по украинской военной инфраструктуре. За последние сутки были атакованы логистические центры, порты и транспортные объекты ВСУ. Параллельно российские войска ведут наступление, уничтожая живую силу и технику противника, препятствуя подвозу боеприпасов и расширяя подконтрольные территории. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 344 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Дагестан и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныСогласно данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки российские беспилотники нанесли серию ударов по украинским логистическим узлам, портам и транспортным объектам. В Киевской области уничтожен таможенно-логистический комплекс «Копылов Логистик Парк» близ населенного пункта Копылов, расположенного в 41 км западнее столицы. Центр занимался хранением и распределением военных грузов, прибывающих из Европы.
В Одесской области ликвидирована понтонная переправа через Днестр, служившая транзитным коридором для военных поставок из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Также на морском переходе уничтожены два сухогруза, следовавшие в Одессу с партиями для обеспечения ВСУ.
Ликвидация пяти НРТК ВСУ в Краматорском районеПодразделения беспилотных систем группировки «Южная» российских войск эффективно нарушают снабжение украинских сил. Они выявляют и нейтрализуют наземные робототехнические комплексы, которые используются для доставки грузов на передовые позиции. В районе населенных пунктов Дружковка, Дружковский и Белокузьминовка операторы дронов выявили несколько НРТК противника. После подтверждения целей и уточнения координат данные незамедлительно поступили расчетам ударных БПЛА.
Совместные действия разведывательных и ударных расчетов на логистических маршрутах дали результат, уничтожены 5 НРТК с грузом для украинских формирований. Ликвидация этих комплексов прерывает подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции, затрудняет снабжение украинских подразделений и способствует дальнейшему продвижению российских войск.
Пехота ВСУ под прицелом ВС РФОператоры беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе воздушной разведки засекли перемещение украинской пехоты на Добропольском направлении. Разведчики установили координаты укрывшихся боевиков и направили их расчетам ударных дронов. После подтверждения целей операторы провели серию точных ударов, ликвидировав живую силу противника.
Неприятель пытался занять опорный пункт, однако разведывательные мероприятия своевременно вскрыли его расположение. Получив целеуказание, расчеты ударных БПЛА незамедлительно нанесли огневое поражение. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля.