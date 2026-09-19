Президент США подписал закон об «адских санкциях» против России

19 сентября 2026, 01:42

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.