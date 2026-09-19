Президент США подписал закон об «адских санкциях» против России
Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Речь идет об инициативе «адских санкций» авторства сенатора США Линдси Грэма*, который умер в июле 2026 года. Документ расширяет уже действующие американские ограничения, таможенные пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает санкции против Ирана.
Новый закон позволяет устанавливать дополнительные пошлины до 100% на импорт в США из стран, которые относятся к крупнейшим покупателям российских нефти и газа и продолжают их закупать. Более того, для товаров российского происхождения, ввозимых напрямую в США, предусмотрены пошлины до 500%.
Согласно документу, Трамп сам сможет решать, когда и в каком объёме вводить вторичные пошлины, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом. Кроме того, он вправе отменить предусмотренные документом санкции и пошлины при выполнении условий, связанных с мирным соглашением по Украине.
Читайте также: