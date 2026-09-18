«Это шокировало»: сербский политолог оценил встречу Вучича с Зеленским

18 сентября 2026, 20:04

Политолог Гайич: Вучич встречается с Зеленским против воли своего народа

Встреча Владимира Зеленского с Александром Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич встречается с Владимиром Зеленским против воли сербского народа. Такое мнение выразил доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.





Напомним, Вучич совершил однодневный визит на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. По словам главы Сербии, он делает это ради обеспечения стабильности и мира.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Гайич отметил, что с начала российской спецоперации на Украине Вучич виделся с Зеленским 17 раз. Поэтому очередная встреча никого не должна удивлять.





«Более того, Вучич принимал Зеленского в Белграде. Это шокировало, конечно, многих граждан Сербии. Все это делается без учета мнения народа Сербии. Против воли народа», — выразил уверенность эксперт.