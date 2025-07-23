23 июля 2025, 15:28

Константин Богомолов (фото: Instagram* / konbog75)

23 июля Константину Богомолову исполняется 50 лет. Театральный и кинорежиссер, поэт, писатель и актер давно стал одной из самых обсуждаемых фигур в российской культуре. Его постановки в Театре на Малой Бронной и других площадках вызывают бурный общественный резонанс. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, личной жизни и громких высказываниях.





Содержание Детство и семья: корни в мире кино Театральная карьера: путь к признанию через провокации Дебют и первые постановки Признание и награды Резонансные проекты и критика Эксперименты и провокации на сцене Кинематограф: от актёрства к режиссуре Заявления Богомолова об уехавших артистах Личная жизнь: брак с Ксенией Собчак и слухи об изменах Константин Богомолов об СВО

Детство и семья: корни в мире кино

Театральная карьера: путь к признанию через провокации

Дебют и первые постановки

Признание и награды

Константин Богомолов (фото: Instagram* / konbog75)



Резонансные проекты и критика

Эксперименты и провокации на сцене

«Когда я начинал работать, успех в творчестве был связан со способностью найти в себе или мире темное и, бесстыдно вытащив его на свет, заставить зрителя или читателя вдыхать запах разложения и смерти. Запах гниения», — заявлял он.

Кинематограф: от актёрства к режиссуре

Константин Богомолов (фото: Instagram* / konbog75)

Заявления Богомолова об уехавших артистах

«Трудно, когда ты покинул страну, смириться с тем, что жизнь в стране идет и развивается. Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. Так что собаки лают — караван идет», — сказал режиссёр.

Личная жизнь: брак с Ксенией Собчак и слухи об изменах

Константин Богомолов и Ксения Собчак (фото: Instagram* / konbog75)



Константин Богомолов об СВО

«Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Глянец весь скукожился», — отметил режиссёр.

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