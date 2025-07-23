«СВО — удача поколения»: развод с Собчак, измены и заявления об уехавших артистах. Как сейчас живет Константин Богомолов
23 июля Константину Богомолову исполняется 50 лет. Театральный и кинорежиссер, поэт, писатель и актер давно стал одной из самых обсуждаемых фигур в российской культуре. Его постановки в Театре на Малой Бронной и других площадках вызывают бурный общественный резонанс. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, личной жизни и громких высказываниях.
Детство и семья: корни в мире киноКонстантин Юрьевич Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Его отец, Юрий Александрович Богомолов, был известным советским киноведом и кинокритиком, автором многочисленных публикаций в ведущих газетах страны. Мать, Ольга Георгиевна Ульянова, также работала в области кинокритики. С детства Константин рос в окружении интеллектуальной среды, что оказало влияние на его художественное мировоззрение и любовь к искусству.
Театральная карьера: путь к признанию через провокации
Дебют и первые постановки
Свою режиссёрскую деятельность Богомолов начал в 2002 году, будучи студентом ГИТИСа. Его дебютной работой стала постановка «Лекция о пользе убийств», основанная на произведениях Славомира Мрожека и Фернандо Аррабаля. Год спустя он представил спектакль «Что тот солдат, что этот» и продолжил экспериментировать с формой и содержанием, создавая уникальные авторские проекты на сценах столичных театров.
Среди ранних работ особое место занимает детская сказка «Муми-Тролль и комета».
Признание и награды
В 2007 году постановка «Много шума из ничего» принесла режиссёру премию «Чайка». Именно эта работа закрепила за Богомоловым репутацию новатора, способного переосмысливать классические произведения в современной эстетике. Его нестандартный подход к интерпретации классики вызвал интерес как у зрителей, так и у театральных критиков.
Резонансные проекты и критика
В 2012 году на сцене Театра имени Олега Табакова состоялась премьера «Год, когда я не родился». Однако в тот период многие работы режиссёра подвергались жёсткой критике как со стороны театрального сообщества, так и зрителей. Причина — радикальная переработка классических текстов и провокационная подача материала.
В 2014 году Богомолов поставил «Гаргантюа и Пантагрюэль» по Франсуа Рабле. Постановка получила высокую оценку и была удостоена премии имени Олега Янковского на фестивале «Черешневый лес». Тогда режиссёр сделал акцент на телесном начале как важной составляющей человеческого бытия, что стало свежим художественным решением. В том же году в «Ленкоме» он представил новую версию «Бориса Годунова», а позже работал во МХАТе имени А.П. Чехова.
Эксперименты и провокации на сцене
Особый резонанс вызвала «Машина Мюллера» (2016), в которой играла Сати Спивакова. Спектакль отличался смелыми сценическими решениями и обилием откровенных сцен, что вызвало бурную реакцию публики. В 2017 году состоялась премьера «Сентрал-парк Вест» с Александрой Ребенок.
Среди других заметных работ Богомолова — «Волшебная гора» по роману Томаса Манна. В этой постановке участвовали только двое: сам режиссёр и актриса Елена Морозова. Почти полное отсутствие текста, гнетущая тишина и атмосферные детали сделали спектакль одним из самых необычных в карьере Богомолова.
«Когда я начинал работать, успех в творчестве был связан со способностью найти в себе или мире темное и, бесстыдно вытащив его на свет, заставить зрителя или читателя вдыхать запах разложения и смерти. Запах гниения», — заявлял он.С 2019 года он возглавляет Театр на Малой Бронной, продолжая реализовывать смелые художественные эксперименты.
Кинематограф: от актёрства к режиссуреКарьера в кино началась для Богомолова ещё в детстве. В конце 1980-х он сыграл Эрнеста де Ресто в фильме «Гобсек». После значительного опыта в театре он вернулся в кинематограф уже как режиссёр.
В 2019 году Константин создал сериал «Содержанки», который транслировался на видеосервисе, что позволило ему реализовать смелые творческие идеи без ограничений традиционного телевидения. В том же году он выпустил детектив «Хороший человек», также получивший внимание зрителей.
Заявления Богомолова об уехавших артистахБогомолов известен своими жёсткими высказываниями о коллегах, покинувших Россию. Он заявил, что испытывает «некоторую брезгливость» к уехавшим артистам, особенно если они агрессивно высказываются против страны и её граждан.
«Трудно, когда ты покинул страну, смириться с тем, что жизнь в стране идет и развивается. Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. Так что собаки лают — караван идет», — сказал режиссёр.Он также отметил, что некоторые СМИ, вещающие из-за границы, критикуют его постановки и артистов, работающих с ним. По словам Богомолова, его команда продолжает создавать спектакли «для своего зрителя, в родном доме», несмотря на давление извне.
Личная жизнь: брак с Ксенией Собчак и слухи об изменахВ 2019 году Константин Богомолов женился на журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Однако в последние годы в СМИ регулярно появляются слухи о кризисе в паре и якобы романах режиссёра на стороне. Особо активно обсуждается его возможная связь с актрисой Софьей Синицыной. Эти домыслы подогревает тот факт, что Собчак всё чаще появляется на мероприятиях одна и проводит время с сыном.
Однако на недавней премьере второго сезона сериала «Фишер. Затмение» супруги вышли в свет вместе. Собчак подчеркнула, что доверяет мужу и не придаёт значения слухам о его личной жизни.
Константин Богомолов об СВОНа форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске Константин Богомолов назвал специальную военную операцию «удачей поколения». По его словам, нынешние события поставили каждого перед необходимостью искать ответы на важнейшие вопросы, а не уходить от них.
«Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Глянец весь скукожился», — отметил режиссёр.
После этих высказываний художественный руководитель Театра на Малой Бронной был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»** за поддержку России.