Достижения.рф

Хочет сместить Киркорова: Егор Крид назвал себя королём русской музыки

Певец Егор Крид назвал себя королём русской музыки
Егор Крид (фото: Telegram @egorkreed)

Егор Крид назвал себя королём русской музыки. Об этом пишет издание KP.ru.



На днях певец опубликовал в своём личном блоге видео, где фанатка называет его «королём музыки в России».

«Фактами говорит», – ответил на ролик Крид, явно соглашаясь со сказанным.
Авторы статьи предположили, что Егор Крид намерен сместить с пьедестала Филиппа Киркорова, которого уже давно называют королём поп-музыки в России. На это указывает и то, что на прошедшем в Москве VK Fest у Киркорова не было отдельного сольного выступления, в то время как Крид стал главным хедлайнером фестиваля. По сути, Киркоров выступал у него на разогреве, поскольку его совместное выступление с Валерией, Нюшей, группой Любэ и другими артистами было как раз перед выходом рэпера.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0