Хочет сместить Киркорова: Егор Крид назвал себя королём русской музыки
Певец Егор Крид назвал себя королём русской музыки
Егор Крид назвал себя королём русской музыки. Об этом пишет издание KP.ru.
На днях певец опубликовал в своём личном блоге видео, где фанатка называет его «королём музыки в России».
«Фактами говорит», – ответил на ролик Крид, явно соглашаясь со сказанным.Авторы статьи предположили, что Егор Крид намерен сместить с пьедестала Филиппа Киркорова, которого уже давно называют королём поп-музыки в России. На это указывает и то, что на прошедшем в Москве VK Fest у Киркорова не было отдельного сольного выступления, в то время как Крид стал главным хедлайнером фестиваля. По сути, Киркоров выступал у него на разогреве, поскольку его совместное выступление с Валерией, Нюшей, группой Любэ и другими артистами было как раз перед выходом рэпера.