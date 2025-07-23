Хочет сместить Киркорова: Егор Крид назвал себя королём русской музыки

23 июля 2025, 13:04

Певец Егор Крид назвал себя королём русской музыки

Егор Крид (фото: Telegram @egorkreed)

Егор Крид назвал себя королём русской музыки. Об этом пишет издание KP.ru.





На днях певец опубликовал в своём личном блоге видео, где фанатка называет его «королём музыки в России».





«Фактами говорит», – ответил на ролик Крид, явно соглашаясь со сказанным.