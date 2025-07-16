Народный артист России, певец и музыкант Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года под фамилией Лепсверидзе. Его карьера, протянувшаяся на протяжении многих лет, отмечена множеством наград и премий, включая «Золотой граммофон», «Песня года» и «World Music Awards». Лепс также входил в рейтинг Forbes как одна из самых успешных звезд России. О ярких моментах в биографии, молодой невесте и поддержке СВО — в материале «Радио 1».
Начало карьеры
Григорий Лепс родился в Сочи в семье рабочего мясокомбината Виктора Лепсверидзе и медсестры Нателлы. С раннего возраста он проявлял интерес к музыке. В 14 лет поступил в музыкальное училище, где освоил ударные инструменты. Именно там он встретил свою первую любовь, Светлану Дубинскую, с которой вскоре связал свою судьбу. В браке у них родилась дочь, когда Григорию было всего 22 года. После окончания училища Лепс отслужил в армии на военном заводе в Хабаровске, а по возвращении начал свою карьеру, выступая в ресторанах и гостиницах. Он также был солистом группы «Индекс-398». В 1992 году, в возрасте 30 лет, Григорий переехал в Москву, что стало важным шагом на пути к его музыкальной мечте.
В 1994 году он выпустил свой первый альбом «Храни Вас Бог», песня «Натали» мгновенно завоевала популярность, став настоящим хитом. Конец 90-х стал поворотным моментом в его карьере: клипы на песни «Раздумья мои», «Первый День Рождения» и «Крыса-ревность» принесли ему широкую известность. В 2002 году Лепс представил альбом «На струнах дождя», который включал такие мега-хиты, как «Рюмка водки на столе» и «Я верю, я дождусь», закрепив его статус одной из самых ярких звезд российской эстрады.
Связь с Аллегровой
В 2007 году Григорий Лепс вместе с Ириной Аллегровой презентовали песню «Я тебе не верю», за которую они были удостоены премии «Золотой граммофон». В этот период певец достиг вершины своей карьеры, и каждая его новая композиция становилась хитом, среди которых были такие песни, как «Она не твоя», «Обернитесь», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки» и другие. Однако в 2018 году на церемонии награждения премией МУЗ-ТВ Лепс заявил, что больше не будет участвовать в номинациях, поскольку уже получил от жизни всё, что хотел.
Уважение президента РФ Владимира Путина
Григорий Лепс, безусловно, занимает особое место в сердцах многих россиян, включая президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что певец является любимцем не только президента, но и всей страны. В 2022 году Путин отметил выдающийся вклад Лепса в отечественную культуру, присвоив ему звание Народного артиста Российской Федерации.
СВО
Певец Григорий Лепс выплатил российскому солдату один миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Боец с позывным «Веном» подтвердил, что деньги были получены.
Новая невеста
Григорий Лепс, впервые после своего развода, появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ в компании молодой и загадочной девушки, имя которой — Аврора Киба. Эта юная красавица, выпускница балетной школы и начинающая певица, воспитывалась в обеспеченной семье: её родители владеют домом в том же районе, что и сам артист. Интересно, что знакомство Лепса и Авроры организовала её мама, светская львица Татьяна Киба.
Отказ от алкоголя
Друзья певца отмечают, что новый роман оказывает на него благоприятное влияние: Григорий отказался от алкоголя и активно занимается спортом. Тем не менее, несмотря на стремление Лепса сделать предложение своей избраннице, она пока не спешит с ответом.