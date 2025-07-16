16 июля 2025, 13:32

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народный артист России, певец и музыкант Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года под фамилией Лепсверидзе. Его карьера, протянувшаяся на протяжении многих лет, отмечена множеством наград и премий, включая «Золотой граммофон», «Песня года» и «World Music Awards». Лепс также входил в рейтинг Forbes как одна из самых успешных звезд России. О ярких моментах в биографии, молодой невесте и поддержке СВО — в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры Связь с Аллегровой Уважение президента РФ Владимира Путина СВО Новая невеста Отказ от алкоголя

Начало карьеры

Фото: iStock/aerogondo



Связь с Аллегровой

Уважение президента РФ Владимира Путина

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)



СВО

Новая невеста

Отказ от алкоголя