Авербух и Арзамасова улетели из России после скандального интервью Собчак
Авербух и Арзамасова путешествуют по Франции после скандала из-за интервью Собчак
Илья Авербух и Лиза Арзамасова отправились путешествовать по Франции после скандального интервью, в котором фигурист раскрыл детали первой встречи с будущей женой. В своем Instagram*-аккаунте актриса поделилась совместным фото во время отпуска.
Пара уже посетила Ниццу и Канны, а сейчас отдыхает в Сен-Тропе. Звезда «Папиных дочек» выложила романтическое фото на фоне переулка и сопроводила его трогательными словами.
«Настроение дня – нежнейшая благодарность мужу за чудеса и сюрпризы каждого дня отдыха. Каждую минуту оставлю в сердце, сопровожденную словом «спасибо» навсегда!» – поблагодарила своего мужа артистка.Напомним, весной звездные супруги оказались в центре скандала после интервью журналистке Ксении Собчак. Авербух заявил, что в момент их знакомства 15-летняя Арзамасова для него была «женщиной, у которой было все». Из-за этого высказывания на продюсера ледовых шоу обрушилась критика, после чего ему пришлось публично извиняться.
*Запрещен в РФ