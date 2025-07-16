Авербух и Арзамасова улетели из России после скандального интервью Собчак

16 июля 2025, 11:51

Авербух и Арзамасова путешествуют по Франции после скандала из-за интервью Собчак

Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм*/liza_arzamasova)

Илья Авербух и Лиза Арзамасова отправились путешествовать по Франции после скандального интервью, в котором фигурист раскрыл детали первой встречи с будущей женой. В своем Instagram*-аккаунте актриса поделилась совместным фото во время отпуска.





Пара уже посетила Ниццу и Канны, а сейчас отдыхает в Сен-Тропе. Звезда «Папиных дочек» выложила романтическое фото на фоне переулка и сопроводила его трогательными словами.

«Настроение дня – нежнейшая благодарность мужу за чудеса и сюрпризы каждого дня отдыха. Каждую минуту оставлю в сердце, сопровожденную словом «спасибо» навсегда!» – поблагодарила своего мужа артистка.