30 октября 2025, 12:14

Александр Новиков (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В 2023 году певец и композитор Александр Новиков покинул состав жюри программы «Три аккорда». Что стало причиной его ухода и как сейчас складывается жизнь артиста? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Стал известным исполнителем Первая и единственная любовь СВО Связь с Пугачевой Скандал с Соловьевым Александр Новиков сейчас

Стал известным исполнителем

Фото: iStock/YILMAZUSLU



Первая и единственная любовь

СВО

«Я, как человек русский, как патриот своей страны, считаю, что действия России совершенно правильные. И иных действий быть не может. СВО должна быть завершена — бандеровско-фашистская сволочь должна быть истреблена», — сказал он.

Связь с Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Скандал с Соловьевым

«Кстати, мне ответил Александр Новиков. Он мне очень вежливо написал: "Что вы меня все время спрашиваете о моей позиции к спецоперации? Я высказался с самого начала". И это мне понравилось», — сказал телеведущий в эфире программы «Соловьев Live».

Александр Новиков сейчас