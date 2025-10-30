Связь с Аллой Пугачёвой, пять лет тюрьмы и позиция по СВО: что известно о композиторе Новикове и кто его ждал из СИЗО?
В 2023 году певец и композитор Александр Новиков покинул состав жюри программы «Три аккорда». Что стало причиной его ухода и как сейчас складывается жизнь артиста? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Стал известным исполнителемАлександр Новиков появился на свет 31 октября 1953 года в поселке Буревестник. Его семья часто переезжала, и вскоре они оказались в Латвии, а затем во Фрунзе (сейчас Бишкек). В старших классах он жил в Свердловске (ныне Екатеринбург), где и начал увлекаться музыкой. После школы Александр поступил в Уральский политехнический институт, но его исключили за исполнение песни The Beatles на одном из мероприятий.
Он пытался учиться в нескольких других вузах, но так и не закончил ни один. Вместо этого Новиков погрузился в музыку и создал рок-группу. Вскоре он понял, что его больше тянется к шансону. Он выступал в ресторане и открыл свою студию звукозаписи под названием «Новик рекордс», где записывал свои песни. Однако у него начались проблемы с законом. Сначала власти упрекнули его в «антисоветском содержании песен», а потом в спекуляции — его обвинили в продаже музыкального оборудования.
В 1985 году Александра арестовали. Он провел время сначала в СИЗО, а затем в колонии строгого режима. Хотя ему грозило десять лет, он вышел через пять. В 1990 году его освободили досрочно, а два года спустя суд отменил приговор за отсутствием состава преступления. После освобождения Новиков снова вернулся к музыке. К середине 90-х он стал известным исполнителем и несколько раз номинировался на премию «Шансон года».
Первая и единственная любовьАлександр Новиков женился на своей однокурснице Марии, когда учился в геологическом институте. Она дождалась его возвращения из тюрьмы, и с тех пор они живут вместе. У них есть двое детей: сын Игорь и дочь Наталья.
СВОАлександр Новиков поддержал проведение спецоперации. По его мнению, действия России абсолютно правильные.
«Я, как человек русский, как патриот своей страны, считаю, что действия России совершенно правильные. И иных действий быть не может. СВО должна быть завершена — бандеровско-фашистская сволочь должна быть истреблена», — сказал он.
Связь с ПугачевойАлександр Новиков высказал мнение о народной артистке СССР Алле Пугачевой, назвав ее предателем. Он отметил, что не следует смешивать творческие заслуги с отношением к стране. Он добавил, что для него Пугачева больше ничего не значит и уже не существует.
Скандал с СоловьевымВ 2022 году Александр Новиков записал видеообращение к Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты». Музыкант сказал, что ему было «дико и обидно» слышать такие оскорбительные слова о родном городе. Соловьев отреагировал на обращение Новикова, который отправил его посмотреть ранние интервью артиста, где он высказывался в поддержку спецоперации.
«Кстати, мне ответил Александр Новиков. Он мне очень вежливо написал: "Что вы меня все время спрашиваете о моей позиции к спецоперации? Я высказался с самого начала". И это мне понравилось», — сказал телеведущий в эфире программы «Соловьев Live».
Александр Новиков сейчасОсенью 2022 года поклонники Александра Новикова получили возможность узнать больше о его непростых жизненных моментах благодаря книге «Записки уголовного барда». В ней артист откровенно рассказал, что пережил в тюрьме. Перед этим он выпустил песню «Хрюканина» и снял на нее клип. В этой композиции он обыграл свой конфликт с Владимиром Соловьевым, который некорректно отозвался о Екатеринбурге. Новиков ответил ему жаргонными фразами, что только подстегнуло их словесные перепалки.
Творчество Новикова снова отметили наградой «Шансон года». В этот раз премия признала его песни «Золотая рыба» и «Бомба» лучшими.