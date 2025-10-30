Брата Ивана Дорна разыскивают в России за долги

30 октября 2025, 08:52

SHOT: брат Ивана Дорна Илья объявлен в розыск из‑за неоплаченных счетов за ЖКХ

Фото: iStock/blinow61

Судебные приставы разыскивают Илью Дорна — брата украинского исполнителя Ивана Дорна — из-за накопившейся задолженности за жилищно‑коммунальные услуги. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.