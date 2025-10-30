Брата Ивана Дорна разыскивают в России за долги
Судебные приставы разыскивают Илью Дорна — брата украинского исполнителя Ивана Дорна — из-за накопившейся задолженности за жилищно‑коммунальные услуги. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уже более года Илья не вносит платежи за коммунальные услуги за свое жилье в Бирске, Республика Башкортостан. Его задолженность по оплате жилья составляет 74 300 рублей. Квартира имеет площадь около 33 квадратных метров. Федеральная служба судебных приставов объявила мужчину в розыск.
Несмотря на финансовые трудности с недвижимостью в Бирске, Дорн успешно занимается бизнесом в Уфе. Он является владельцем и преподавателем танцевальной студии, где стоимость одного занятия варьируется от 8 500 рублей. В беседе с журналистами Илья отказался от своего знаменитого родственника и изменил фамилию в социальных сетях.
