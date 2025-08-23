Связь с «бандитами», работа в США, бюджетное место в МГИМО и армянская женщина: Что скрывает сын экс-президента РФ Илья Медведев?
Илья Медведев, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, часто оказывается в центре внимания широкой публики. Однако информация о его жизни и работе встречается в средствах массовой информации крайне редко, поскольку сам Илья стремится держать подробности своей личной и профессиональной сферы подальше от публичного пространства. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьИлья Медведев появился на свет 3 августа 1995 года в культурной столице России — Санкт-Петербурге, в семье известных родителей Дмитрия и Светланы Медведевых. Спустя четыре года, в 1999 году, вся семья перебралась жить в столицу страны — Москву. Когда мальчику исполнилось семь лет, родители приняли решение отдать его учиться в одну из лучших московских гимназий, заботясь таким образом о всестороннем образовании своего ребенка. Светлана Медведева уделяла особое внимание физическому развитию Ильи, отправляя его заниматься спортом, что положительно сказалось на формировании характера мальчика. Со временем увлечения Ильи расширились: он проявлял интерес к изучению иностранных языков и увлекался точными науками. Позднее он стал осваивать компьютерную технику.
Связь с бандитамиВ 2007 году мальчик снялся в выпуске юмористического журнала «Ералаш», который назывался «Герой». В ролике речь шла о подростке, который под впечатлением от увиденного в кинотеатре боевика бросился спасать на улице девочку от рук бандитов. На самом деле оказалось, что он сорвал дубль, который в это время делала съемочная киногруппа. Второй выпуск с участием Ильи Медведева вышел через год.
Бюджетное место в МГИМОИлья Медведев выбрал юридическое образование и поступил в МГИМО, где учился на бюджетном месте. Он изучал английский, французский и итальянский языки. Парень общался с обычными студентами и проходил практику в российской юридической компании, планируя создать собственный проект в области технологий. В 2017 году он завершил обучение и готовился к поступлению в магистратуру, написав дипломную работу о правовом регулировании акционерных обществ в России и Великобритании.
Увлечения Медведева и бизнесИлья увлекается японской мультипликацией и альтернативным роком, предпочитая группы Linkin Park, The Beatles, «Сплин» и «Машину времени». Он активно занимается спортом, регулярно посещает бассейн и выступал за футбольную сборную МГИМО. В детстве его хобби было аниме, а в 13 лет он получил в подарок от японского премьер-министра радиоуправляемого робокота Дораэмона. Илья также любит путешествовать по России и сочиняет юмористические четверостишия для друзей.
Илья владеет собственным бизнесом в сфере цифровых технологий. По словам его отца, он занимается теми направлениями, которые пользуются популярностью среди молодежи. Работа приносит ему радость, и, похоже, Илья действительно нашел свое призвание.
СВО и работа в СШАВ 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Евросоюз наложил ряд санкций на Россию, включая персональные ограничения для крупных бизнесменов и чиновников. Дмитрий Медведев назвал такие меры «лучшими практиками прошлого». В то же время появились сообщения о возможных проблемах у сына экс-президента, который работал в США, что могло негативно сказаться на его бизнесе. Однако официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Личная жизньВо времена учебы Илья сосредоточивался на занятиях, предпочитая дружеские взаимоотношения с представительницами противоположного пола романтическим отношениям. В 2015 году репортерам удалось запечатлеть фотографию, на которой молодой человек прогуливался в парке вместе с подругой, причем эта встреча проходила под наблюдением охраны. Осень 2019 года принесла слухи о новых отношениях Ильи: некоторые издания сообщили, что у него завязались серьезные чувства с девушкой по имени Яна Григорян. Их совместный визит на музыкальное мероприятие «Новая волна – 2018» вызвал предположения, что Илья планирует представить избранницу матери. Сама же Яна известна лишь немногими фактами: родом из семьи простого происхождения, проживающей в малометражной квартире района Орехово-Борисово, студентка Московского государственного университета. Девушку характеризуют как спокойную и сдержанную. Сейчас подробностей о личной жизни сына бывшего российского лидера практически нет.
Факты об Илье Медведеве
- Поступил на юрфак МГУ благодаря победе в олимпиаде и высоким баллам ЕГЭ (359/400),
- Увлекается фехтованием и футболом,
- Любит театр, регулярно посещает постановки в Москве («Табакерка») и Петербурге (Александринский, Мариинский),
- После участия в журнале «Ералаш» решил отказаться от актёрской карьеры.