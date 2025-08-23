23 августа 2025, 17:56

Илья Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Илья Медведев, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, часто оказывается в центре внимания широкой публики. Однако информация о его жизни и работе встречается в средствах массовой информации крайне редко, поскольку сам Илья стремится держать подробности своей личной и профессиональной сферы подальше от публичного пространства. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Связь с бандитами Бюджетное место в МГИМО Увлечения Медведева и бизнес СВО и работа в США Личная жизнь Факты об Илье Медведеве

Детство и юность

Фото: iStock/gorodenkoff



Связь с бандитами

Бюджетное место в МГИМО

Фото: iStock/bladerunner7



Увлечения Медведева и бизнес

СВО и работа в США

Фото: iStock/upthebanner



Личная жизнь

Факты об Илье Медведеве