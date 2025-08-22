«Просто полный отстой»: Анастасия Волочкова вновь раскритиковала Сочи

22 августа 2025, 18:12

Волочкова раскритиковала Сочи за «адские цены» и низкий уровень сервиса

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Известная балерина Анастасия Волочкова поделилась своим мнением относительно курортного отдыха в Сочи. По словам артистки, она предпочитает проводить отпуск за границей.





В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова заявила, что уровень сервиса в Сочи не соответствует высоким ценам и уступает зарубежным курортам.



Балерина также отметила, что высоко ценит многие российские города, в частности назвав Москву и Санкт-Петербург комфортными и уютными.

«Я прошу не делать из моих слов вывод, что все города в нашей стране ужасны и не пригодны для нормальной жизни. Я просто искушенный турист, много где была и мне есть с чем сравнить. И на фоне мировых курортов Сочи, простите, просто полный отстой», — уточнила Анастасия.