Актриса из «Белого лотоса» впервые поделилась, как справляется с утратой супруга
Обри Плаза откровенно высказалась о переживаниях после смерти мужа
Звезда сериала «Белый лотос» Обри Плаза впервые открыто рассказала о том, как переживает смерть своего супруга, режиссёра Джеффа Баэны, ушедшего из жизни семь месяцев назад. Актриса стала гостьей шоу Эми Полер «Парки и зоны отдыха», где разговор зашёл на болезненную тему.
Плаза призналась, что с каждым днём ей становится немного легче, хотя жить без мужа по-прежнему очень сложно.
«Прямо в этот самый момент я чувствую себя счастливой оттого, что пришла к тебе в гости. В целом, я здесь и я функционирую. Я особенно благодарна за то, что путешествую по миру. Думаю, что сейчас со мной все в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу», — поделилась актриса.Она также описала своё внутреннее состояние, сравнив его с погружением в бесконечный страх. По её словам, она ощущает, будто находится «в чем-то вроде гигантского океана ужаса», и этот страх никуда не уходит.
Иногда, призналась Плаза, ей хочется просто остаться внутри этого состояния, иногда — взглянуть ему в лицо, а порой — убежать как можно дальше.