Актриса из «Белого лотоса» впервые поделилась, как справляется с утратой супруга

22 августа 2025, 15:38

Обри Плаза откровенно высказалась о переживаниях после смерти мужа

Фото: Istock / GreenAppleNZ

Звезда сериала «Белый лотос» Обри Плаза впервые открыто рассказала о том, как переживает смерть своего супруга, режиссёра Джеффа Баэны, ушедшего из жизни семь месяцев назад. Актриса стала гостьей шоу Эми Полер «Парки и зоны отдыха», где разговор зашёл на болезненную тему.





Плаза призналась, что с каждым днём ей становится немного легче, хотя жить без мужа по-прежнему очень сложно.





«Прямо в этот самый момент я чувствую себя счастливой оттого, что пришла к тебе в гости. В целом, я здесь и я функционирую. Я особенно благодарна за то, что путешествую по миру. Думаю, что сейчас со мной все в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу», — поделилась актриса.