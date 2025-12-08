Связь с Украиной, скандальные законопроекты и многомиллионное состояние: что известно об экс‑сенаторе и тёще SHAMAN Елене Мизулиной?
Елена Мизулина — заметная фигура в российской политике, известная своими спорными законопроектами. Несмотря на критику, она продолжает отстаивать свои взгляды на общечеловеческие ценности, которые считает искаженными в современном обществе. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность МизулинойЕлена Борисовна Мизулина, в девичестве Дмитриева, родилась 9 декабря 1954 года в маленьком городке Буе Ярославской области. Она выросла в семье фронтовика, который работал в райкоме КПСС. Это наложило отпечаток на ее жизнь. С юных лет девочка мечтала стать значимой фигурой в политике. В школе усердно училась, стараясь получить отличные оценки и закончить учебу с хорошим аттестатом.
Сначала планировала стать дипломатом и поступить в МГИМО, но судьба распорядилась иначе. Елена пошла учиться на юридический факультет Ярославского государственного университета. Именно там девушка встретила Михаила Мизулина, который впоследствии стал ее мужем.
Карьера Елены МизулинойВ 1977 году она окончила институт и начала работать лаборантом на кафедре. Позже перешла в местный суд, где была старшим консультантом. Параллельно училась в аспирантуре и в 1983 году защитила диссертацию, получив степень кандидата юридических наук. Затем женщина написала еще одну диссертацию по уголовному процессу, став доктором юридических наук. Она считала свою работу важным вкладом в науку. С 1992 по 1995 год преподавала в Ярославском госуниверситете, а затем решила заняться политикой.
В 1993 году Мизулина была избрана сенатором Совета Федерации и вскоре стала заместителем председателя комитета по судебным вопросам. В 1995 году вошла в партию «Яблоко», но покинула ее из-за низкой популярности. Затем присоединилась к «Союзу правых сил» и получила пост представителя Госдумы в Конституционном суде. С 2007 года представляла партию «Справедливая Россия» и возглавляла комитет по вопросам женщин, детей и семьи. В сентябре 2015 года стала сенатором от Омской области, оставив Госдуму. В Совете Федерации она занималась вопросами конституционного права.
Летом 2023 года Елена Борисовна участвовала в обсуждении изменений в Семейном кодексе. Осенью стало известно о прекращении ее полномочий. Она вернулась к научной деятельности и продолжила вносить свой вклад в юриспруденцию.
Скандальные законопроекты Елены МизулинойОдин из самых обсуждаемых проектов — закон о цензуре в интернете. Создали черный список сайтов, которые блокировали без суда. Это вызвало гнев правозащитников и пользователей Рунета. Мизулина также проявила неприязнь к ЛГБТ*-сообществу. Она выступала за изъятие детей из однополых семей* и против гей-пропаганды*. Ее действия вызвали международный резонанс, но она оставалась верна своим убеждениям. Один из ее законопроектов попал в Административный кодекс России. Позже предложила запретить регистрацию браков для трансгендеров*. Кроме того, политик пыталась ввести ограничения на аборты и суррогатное материнство. Она считала, что женщины должны иметь право прерывать беременность только по медицинским показаниям или в случае изнасилования.
Что касается семьи и брака, предложила ввести налог на разводы и активно поддерживала многодетность. Однако выступила против налога на бездетность. Мизулина отметила, что это было бы несправедливо для людей, которые не могут иметь детей по медицинским причинам.
Реакция обществаКрылатым стало словосочетание «педофильское лобби», которое юрист применяет в отношении ряда критиков, оспаривающих ее законотворческую деятельность. Это высказывание считается визитной карточкой политика.
Раньше она носила короткие стрижки, но со временем выбрала более классические прически. Теперь ее стандартный пучок на затылке иногда дополняют косички и яркие шпильки. В 2021 году в интернете появилась шутка, что Мизулина якобы выступает против вегетарианства и даже разрабатывает законопроект на эту тему. Однако эта история не стала широко известной и не повлияла на ее репутацию.
Личная жизнь и дети Елены МизулинойЛичная жизнь политика не такая яркая, как ее карьера. Она вышла замуж за своего сокурсника Михаила, он стал ее единственным спутником. Мужчина работает доцентом на кафедре политического управления в Российской академии госслужбы при президенте. Несмотря на свою занятость, Елена нашла время для семьи. У нее двое детей: дочка и сын. Екатерина живет в Москве отдельно от родителей и возглавляет «Лигу безопасного интернета», продолжая дело матери. Николай стал юристом и женат на испанке.
5 ноября 2025 года SHAMAN и Екатерина сообщили о своей свадьбе, которая прошла в Донецке. Накануне Дня народного единства 33-летний певец и 41-летняя глава Лиги безопасного интернета посетили ДНР, чтобы поздравить местных жителей с праздником и, как оказалось, узаконили свои отношения.