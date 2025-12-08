Долина в иске к Лурье заявила, что та не проявила разумной осмотрительности

08 декабря 2025, 08:44

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певица Лариса Долина в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье указала, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки, передает ТАСС.