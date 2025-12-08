Долина в иске к Лурье заявила, что та не проявила разумной осмотрительности
Певица Лариса Долина в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье указала, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки, передает ТАСС.
Истец Долина заявила, что ответчик, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», при заключении оспариваемых договоров не проявил даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности. Ответчик проигнорировал все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно свидетельствовали об искажении воли истца, говорится в судебных материалах.
В конце ноября в России разгорелся скандал вокруг певицы, связанный с ее квартирой в Москве. Общественность выразила недовольство тем, что суд вернул Долиной жильё после инцидента с мошенниками, тогда как покупательница осталась без денег и имущества.
