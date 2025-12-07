Нотариус в Москве открыл наследственное дело Юрия Николаева
В Москве открыли наследственное дело после смерти народного артиста России Юрия Николаева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.
4 ноября артист балета Николай Цискаридзе проинформировал, что Николаев скончался в возрасте 76 лет.
Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители были ветеранами Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС, который успешно закончил через пять лет, получив специальность «Актер театра и кино».
С 1970 по 1975 год Николаев работал в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал свою карьеру на телевидении. Он стал известным благодаря таким телепередачам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово». В 1998 году ему присвоили звание народного артиста России.
