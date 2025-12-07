Нотариус в Москве открыл наследственное дело Юрия Николаева

07 декабря 2025, 13:47

РИА Новости: Нотариус в Москве открыл наследственное дело актера Юрия Николаева

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

В Москве открыли наследственное дело после смерти народного артиста России Юрия Николаева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.