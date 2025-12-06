«Я не абьюзер»: Олег Верещагин жёстко осадил хейтеров

06 декабря 2025, 11:42

Комик Олег Верещагин заявил, что жена не считает его абьюзером

Олег Верещагин с женой (Фото: Instagram* / @oleg_vereshchagin)

Комик и телеведущий Олег Верещагин рассказал, как его семья традиционно отмечает Новый год. На премьере нового сезона канала ТВ-3 артист поделился, что вместе с женой и детьми отправится в Пермь, где праздник всегда проходит в уютной домашней атмосфере. Об этом сообщает Super.





По словам Верещагина, семья собирается у тёщи: большой стол, салаты, встреча праздника сначала по пермскому времени, затем — по московскому, а после — прогулка на свежем воздухе. Он отметил, что такие праздники для них — уже устоявшаяся традиция.



Артист также рассказал о съёмках в шоу «Ставка на любовь». Проект, по его словам, стал интересным опытом, в котором удалось и повеселиться, и провести время с супругой в необычном формате. Верещагин признался, что легко согласился бы поучаствовать ещё раз — шоу оставило приятные впечатления.



При этом он резко высказался в адрес интернет-критиков, которые обвиняли его в абьюзе. Верещагин подчеркнул, что мнение чужих людей его не волнует, а истинная оценка важна только от близких.





«Я живу со своей супругой, и если она не считает, что я абьюзер, остальное мнение меня не интересует», — заявил артист.