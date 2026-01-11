Связь с Земфирой*, алкоголизм и скандалы: как сейчас живёт Рената Литвинова и что она говорила об СВО?
Рената Литвинова – актриса и режиссёр, покинувшая Россию после начала СВО. 12 января ей исполняется 59 лет. Где сейчас живёт артистка, что её на самом деле связывает с Земфирой* и почему её обвиняют в алкоголизме – в материале «Радио 1».
Детство без иллюзий и ранние комплексы
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей. Её отец, Мурат Аминович Вергазов, происходил из древнего татарского княжеского рода. Мать, Алиса Михайловна, работала хирургом. Однако семья распалась, когда Рената была ещё маленькой, и девочку воспитывала мать, вынужденная работать за двоих.
В детстве будущая актриса занималась народными танцами, лёгкой атлетикой, литературой, окончила музыкальную школу при консерватории. При этом сама Литвинова признавалась, что росла крайне закомплексованной: стеснялась высокого роста, скромной одежды, отсутствия отца и даже собственного имени, которым её назвали в честь дяди Рината.
«Все-таки школьная форма была красивой… но мне его сразу порвали другие девочки, чтобы я слишком не выпендривалась… мой фартук получился весь в “шрамах”, как и вся школьная жизнь», — вспоминала она в разговоре с Владимиром Познером.
ВГИК, сценарии и первая боль признания
После школы, в 1984 году, Литвинова поступила во ВГИК на сценарно-киноведческий факультет. Среди её однокурсников были Александр Баширов, Рашид Нугманов и Иван Охлобыстин. Яркая блондинка выделялась на фоне преимущественно мужского курса, её приглашали в учебные и дипломные фильмы.
Однако дипломный сценарий «Принципиальный и жалостливый взгляд Али К.» был встречен холодно и отправлен на доработку.
«Меня так это… В общем, очень критиковали», — вспоминала Рената.
Парадоксально, но именно в это время её первый сценарий пошёл в производство: в 1992 году Валерий Рубинчик снял по нему фильм «Нелюбовь», позже названный первой лентой свободного российского кинематографа. Картина получила призы в Берлине, на «Кинотавре», «Золотого овна» и «Нику».
Муратова, «Страна глухих» и узнаваемый образ
Актёрская судьба Литвиновой неразрывно связана с Кирой Муратовой. Именно она пригласила Ренату в фильм «Увлеченья», а затем — в киноальманах «Три истории». Образ эксцентричной медсестры Офы стал визитной карточкой актрисы, а её фразы ушли в народ.
Настоящая всероссийская популярность пришла после «Страны глухих» Валерия Тодоровского, сценарий к которой был написан под впечатлением от повести Литвиновой «Обладать и принадлежать». Затем последовала роль Альбины Ворон в сериале «Граница. Таёжный роман».
Режиссёрские эксперименты и право на провал
В 2000 году Литвинова дебютировала как режиссёр-документалист с фильмом «Нет смерти для меня». Затем последовали «Небо. Самолёт. Девушка», «Богиня: как я полюбила», «Жестокость», «Последняя сказка Риты», «Северный ветер».
«Я люблю эксперименты. Или опозорюсь, или нет! Провалы очень многое дают… Если не провалишься, не взлетишь», — говорила она.
Музыку к большинству её работ создавала Земфира*, которая стала не только постоянным соавтором, но и ключевой фигурой в её жизни.
Театр, мода и телевизионный образ Ренаты Литвиновой
Литвинова работала в МХТ имени Чехова, поставила спектакль «Северный ветер», участвовала в постановках «Вишнёвый сад», «Свидетель обвинения». Она вела передачи на НТВ, «Муз-ТВ», канале «Культура», была лицом брендов, музой Гоши Рубчинского и участницей показов Демны Гвасалии.
Неотъемлемой частью образа стала её манера речи, часто становившаяся объектом пародий Максима Галкина*:
«Отлично. Я ему не плачу за рекламу, он бескорыстно делает все эти пародии, словно влюблённый».
Личная жизнь, браки и дочь
Рената Литвинова была дважды замужем. Первый брак — с продюсером Александром Антиповым — продлился год.
«Антипов был буйный… Хороший, пронзительный, но какой-то непутёвый», – вспоминала Литвинова.
Вторым мужем стал бизнесмен Леонид Добровский. В этом браке родилась дочь Ульяна. Развод в 2006 году сопровождался судебными разбирательствами и вниманием жёлтой прессы.
Земфира*, слухи и бесконечные споры
С 2006 года дружба Литвиновой и Земфиры* остаётся одной из самых обсуждаемых тем. Им приписывали романы, свадьбы и расставания**. Сама Рената называет певицу близкой подругой и соратницей:
«Земфира — абсолютный инок, служащий только своей Музыке… она Бог».
Летом 2023 года СМИ писали о ссоре, затем — о примирении. Весной 2024-го появились совместные фото и упоминания о новых проектах.
Алкоголь, ДТП и обвинения
Литвинову не раз обвиняли в злоупотреблении алкоголем. Она не скрывала, что может выпить в хорошей компании:
«Я не понимаю, как люди могут совсем не пить. Как они тогда выносят мир».
После ДТП в день рождения актрису обвиняли в том, что она была пьяна. Медицинский тест эти обвинения не подтвердил.
Отъезд, Париж и конфликт с ассистенткой
В феврале 2022 года Литвинова уехала в Париж, сорвав спектакли в МХТ. Театр отменил её постановки. Позже возник громкий конфликт с бывшей ассистенткой Натальей Максимовой, сделавшей резонансные заявления. В ответ Литвинова назвала её воровкой и лгуньей и заявила о намерении подать в суд.
Где сейчас Рената Литвинова
В 2023–2024 годах Литвинова жила между Парижем, Лондоном и Дубаем, представляя спектакль «Кактус». Она опровергла слухи о французском гражданстве, приезжала в Россию к матери и для съёмок. В 2025 году суд взыскал с неё задолженность по коммунальным платежам.
Сегодня Рената Литвинова продолжает работать, вызывать споры, раздражать и вдохновлять — оставаясь фигурой, к которой невозможно относиться нейтрально.