11 января 2026, 10:41

Рената Литвинова (фото: Instagram*** @renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова – актриса и режиссёр, покинувшая Россию после начала СВО. 12 января ей исполняется 59 лет. Где сейчас живёт артистка, что её на самом деле связывает с Земфирой* и почему её обвиняют в алкоголизме – в материале «Радио 1».





Содержание Детство без иллюзий и ранние комплексы ВГИК, сценарии и первая боль признания Муратова, «Страна глухих» и узнаваемый образ Режиссёрские эксперименты и право на провал Театр, мода и телевизионный образ Ренаты Литвиновой Личная жизнь, браки и дочь Земфира*, слухи и бесконечные споры Алкоголь, ДТП и обвинения Отъезд, Париж и конфликт с ассистенткой Где сейчас Рената Литвинова

Детство без иллюзий и ранние комплексы

Рената Литвинова с мамой (фото: Instagram** @renatalitvinovaofficiall)

«Все-таки школьная форма была красивой… но мне его сразу порвали другие девочки, чтобы я слишком не выпендривалась… мой фартук получился весь в “шрамах”, как и вся школьная жизнь», — вспоминала она в разговоре с Владимиром Познером.

ВГИК, сценарии и первая боль признания

«Меня так это… В общем, очень критиковали», — вспоминала Рената.

Муратова, «Страна глухих» и узнаваемый образ

Режиссёрские эксперименты и право на провал

Рената Литвинова (фото: Instagram*** @renatalitvinovaofficiall)

«Я люблю эксперименты. Или опозорюсь, или нет! Провалы очень многое дают… Если не провалишься, не взлетишь», — говорила она.

Театр, мода и телевизионный образ Ренаты Литвиновой

«Отлично. Я ему не плачу за рекламу, он бескорыстно делает все эти пародии, словно влюблённый».

Рената Литвинова с дочерью Ульяной Добровской (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь, браки и дочь

«Антипов был буйный… Хороший, пронзительный, но какой-то непутёвый», – вспоминала Литвинова.

Земфира*, слухи и бесконечные споры

«Земфира — абсолютный инок, служащий только своей Музыке… она Бог».

Рената Литвинова и Земфира* (фото: Instagram** @renatalitvinovaofficiall)

Алкоголь, ДТП и обвинения

«Я не понимаю, как люди могут совсем не пить. Как они тогда выносят мир».

Отъезд, Париж и конфликт с ассистенткой

Где сейчас Рената Литвинова

