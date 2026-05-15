ВС России уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ в Харьковской области
Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным «Карта» сообщил, что операторы беспилотных систем группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, военные находили незамаскированные устройства во время воздушной разведки. Ночью цели выявляли по активной тепловой сигнатуре. Как уточнил «Карта», ВСУ размещали антенны на крышах зданий, вышках сотовой связи и на кронах деревьев в лесополосах. Такие позиции находились и в тылу, и на линии боевого соприкосновения.
После получения координат в воздух поднимались ударные FPV-дроны с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. Операторы наносили точечные удары по системам управления и связи, усилителям сигнала БПЛА и средствам передачи объективного контроля.
«Карта» отметил, что такие удары нарушали управление подразделениями ВСУ на отдельных участках. По его словам, рядом с антеннами находились блиндажи, поэтому атаки поражали и личный состав противника.
