Более 350 беспилотников пытались атаковать регионы России
Средства ПВО перехватили 355 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами России в ночь с 14 на 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, массированная атака отражалась в период с 23:00 четверга до 07:00 пятницы по московскому времени. Цели сбивали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Дроны также подавили над территориями Московского региона, Республик Крым и Калмыкия, Краснодарского края, над акваториями Азовского и Каспийского морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
