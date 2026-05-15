Более 350 беспилотников пытались атаковать регионы России

15 мая 2026, 08:14

Над Россией сбили 355 беспилотников ВСУ за ночь

Средства ПВО перехватили 355 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами России в ночь с 14 на 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.