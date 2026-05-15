Появились сведения о погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Рязань
В Рязани из-за атаки украинских беспилотников погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дроны ВСУ повредили два многоэтажных жилых дома, в то время как обломки одного из БПЛА упали на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия и ликвидируют последствия случившегося.
В результате налета беспилотников погибли три мирных жителя. Ещё двенадцать человек, включая детей, получили ранения. Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь. Спасатели разбирают повреждённые конструкции и организовали эвакуацию жителей. Для тех, кому это необходимо, развернули пункты временного размещения.
Губернатор поручил социальным службам и профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, выразив им свои искренние соболезнования.
