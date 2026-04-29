«Таких мучений я никому не пожелаю»: рухнувшие из-за измен браки Никиты Панфилова и его позиция про СВО и Крым
Никита Панфилов, исполнитель главной роли в сериале «Пес», 30 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 47 лет. У брутального талантливого актера весьма успешно сложилась творческая жизнь, а вот в амурных делах пока не везет. Подробности — материале «Радио 1».
Биография Никиты Панфилова: детство и юностьНикита Панфилов появился на свет 30 апреля 1979 года в Москве. Его родители тогда только делали первые шаги в мир искусства. Будучи студентами, молодая семья проживала в общежитии от театрального вуза и не имела времени на воспитание сына, поэтому маленького Никиту отправили жить к дедушке с бабушкой во Владимирскую область, где и прошло его детство.
В дальнейшем Владислав Панфилов, отец Никиты, займёт должность руководителя московского Театра охочих комедиантов и будет работать доцентом в Академии повышения квалификации специалистов в области искусства, культуры и туризма. А Татьяна Панфилова станет режиссёром театра «Монотон».
В возрасте 10 лет будущий актер переехал к родителям в столицу. Кроме увлечения театром мальчик серьезно занимался в секции греко-римской борьбы и даже достиг высоких результатов получив звание мастера спорта и попав в юношеский олимпийский резерв.
Когда пришло время выбирать свой путь в жизни, Никита, вдохновлённый сериалом «Полицейская академия», решил стать сотрудником правоохранительных органов. Однако на вступительных экзаменах он не смог показать свой потенциал и был вынужден отказаться от этой идеи. Ещё одним вариантом было стать врачом хирургом, но и в этом Никита оказался не силен.
В тот момент мама предложила Никите попробовать свои силы в Институте современного искусства. Он прошёл прослушивание и начал обучение, но постепенно увлёкся балериной, из-за чего его учёба отошла на второй план. В результате студент Панфилов был отчислен и призван в армию.
После демобилизации Панфилов решил не бросать занятия актёрским мастерством. Он поступил в Школу-студию МХАТ, где учился до 2006 года на актёрском факультете под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.
Работа в киноВ 2005 году Никита Панфилов впервые появился на экране в образе Петра Черкасова в многосерийной исторической мелодраме «Адъютанты любви». После этого были также небольшие роли в фильмах «Веревка из песка», «Погоня за ангелом», а также эпизодические и второстепенные роли в сериалах «Атлантида», «Путейцы», «Мать-и-мачеха».
Артист стал по-настоящему знаменитым после выхода фильма «Духless» в 2012 году. Затем последовали яркие роли в сериалах «Сладкая жизнь» и «Мажор». Но самая любимая зрителями роль была сыграна актёром в сериале «Пес» в 2015 году.
Сейчас в фильмографии Панфилова более 70 работ, среди которых значительное место занимают сериалы.
Личная жизнь Никиты ПанфиловаНикита Панфилов был трижды женат. Первой его супругой стала актриса Вера Бабенко. Они познакомились в стенах МХАТа. Этот брак был недолгим и, по словам актера, распался из-за измены девушки.
«Я увидел переписку Веры с другим мужчиной и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал: почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Я изменял всем направо и налево, потому что мстил за то, что изменяли мне», — делился актер в программе «Судьба человека».Вторым большим чувством в жизни Никиты стала любовь к журналистке Ладе Поярковой. Их знакомство произошло, когда она искала актёров для проекта «Армейский магазин», в котором тогда работала. В этом браке появился на свет сын Добрыня, и супружеская жизнь казалась безоблачной, пока однажды ребёнок не проговорился про «дядю», который приходил к маме, пока Панфилов был на съёмках.
Панфилов был готов простить супругу ради сына, но Лада не желала этого. Более того, она превратила их жизнь в сущий ад и после развода пыталась препятствовать общению актёра с сыном.
«Лада совершила такой поступок, за который мужчины обычно не прощают женщин. Мне тяжело об этом вспоминать, тем более рассказывать. Но я в тот момент решил переступить через себя и постараться сохранить семью. Я думал о том, что мы с Ладой женаты, мы венчаны, у нас есть ребенок. Я бился за семью больше полугода, не получая взамен вообще ничего! Таких мучений я никому не пожелаю», — цитирует Панфилова издание Woman.ru.В 2017 году Никита связал себя узами брака в третий раз. Его избранницей стала Ксения Соколова, врач-стоматолог из Санкт-Петербурга. Их знакомство произошло благодаря социальным сетям. Ксения поставила «лайк» на фотографию Никиты, а он ответил взаимностью. Так началась их переписка. В 2018 году у пары родилась дочь, которую они назвали Авророй.
СВО и отказ в посещении КрымаНикита Панфилов позиционирует себя как аполитичный артист. Он никогда не высказывался о политике и об СВО. На прямые вопросы касательно этих тем актер всегда предлагает обсудить что-нибудь другое.
Панфилов не посещал Крым и открыто заявлял о том, что не собирается этого делать. Причиной тому долгое время были съемки в сериале «Пес». Дело в том, что Панфилов являлся единственным российским актером в этом украинском сериале.
«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — пояснял тогда Панфилов журналистам свой отказ.Подобное отношение к вопросу вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Одни выразили одобрение актёру за то, что он не пытается извлечь выгоду из сложных тем, другие же сочли это заигрыванием с Украиной.
В 2021 году проект «Пёс» был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже. Несмотря на это, в 2023 году в рамках интервью для YouTube-канала «Вокруг ТВ» актёр Никита Панфилов поделился своими планами на будущее. Он выразил надежду на то, что проект «Пёс» получит продолжение, и подтвердил, что готов принять участие в съёмках, если его пригласят.
Никита Панфилов сегодняСегодня Панфилов остается одним из самых востребованных артистов в российском кино, продолжая работу в популярных детективных и медицинских сериалах. Совсем недавно зрители увидели его в главной роли в криминальной драме «Лепила», а также в новых сезонах проектов «Акушер» и «Пес».
Помимо съемок в кино, актер активно играет на театральной сцене, например, в постановке «Физики».