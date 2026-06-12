12 июня 2026, 12:46

Фото: Минобороны РФ

Российские расчёты беспилотных систем на Добропольском, Херсонском и Ореховском направлениях продолжают наносить удары по технике, живой силе и разведывательным дронам противника. Накануне операторы БПЛА успешно нанесли удары по бронетехнике и артиллерии противника, нарушили планы ВСУ по смене подразделений в Запорожской области, а также перехватили и сбили несколько украинских разведывательных и ударных беспилотников. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Уничтожение бронированной техники ВСУ Ликвидация живой силы на Добропольском направлении Перехват украинских дронов над Днепром Запрет на ротацию украинских военных

Уничтожение бронированной техники ВСУ

Ликвидация живой силы на Добропольском направлении

Фото: Минобороны РФ

Перехват украинских дронов над Днепром

Запрет на ротацию украинских военных

Фото: Минобороны РФ

«За это время наш расчёт уничтожил большое количество живой силы противника, укрепрайонов, техники, на которой противник осуществлял подвоз личного состава и боекомплектов на позиции. А также, вне зависимости от времени суток, наш расчёт уничтожает гексакоптеры «Баба-Яга», — сообщил начальник расчёта с позывным «Кадет».