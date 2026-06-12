Таран «Бабы-Яги», охота на «Чаклуна» и разгром ротации ВСУ: последние новости СВО на 12 июня
Российские расчёты беспилотных систем на Добропольском, Херсонском и Ореховском направлениях продолжают наносить удары по технике, живой силе и разведывательным дронам противника. Накануне операторы БПЛА успешно нанесли удары по бронетехнике и артиллерии противника, нарушили планы ВСУ по смене подразделений в Запорожской области, а также перехватили и сбили несколько украинских разведывательных и ударных беспилотников. Подробности — в материале «Радио 1».
Уничтожение бронированной техники ВСУРасчёты ударных БПЛА 51-й гвардейской армии группировки «Центр» успешно уничтожают технику противника и ограничивают его возможности на Добропольском направлении. В ходе боевого дежурства расчёты выявили движение четырёх боевых бронированных машин ВСУ. Операторы нанесли последовательные удары и обездвижили технику, после чего уничтожили её.
Это сорвало ротацию личного состава и нарушило логистику противника на переднем крае. Кроме того, военные обнаружили в лесополосах две самоходные артиллерийские установки и уничтожили их серией ударов. Благодаря непрерывной работе расчётов БПЛА штурмовики группировки «Центр» действуют эффективно и ежедневно освобождают территорию.
Ликвидация живой силы на Добропольском направленииРасчёты FPV-дронов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» уничтожили живую силу противника на Добропольском направлении. В ходе воздушной разведки расчёты обнаружили передвижения пехоты и скопления личного состава в опорных пунктах.
Операторы передали координаты, и расчёты FPV-дронов нанесли точечный удар по позициям ВСУ. Отмечается, что системная работа войск беспилотных систем создаёт условия для продвижения штурмовых подразделений.
Перехват украинских дронов над ДнепромРасчёты подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ежедневно ведут мониторинг воздушного пространства на Херсонском направлении, выявляют и уничтожают БПЛА различных типов. В ходе дневного дежурства оператор РЛС обнаружил разведывательный дрон «Чаклун». Специалист передал координаты расчёту дрона-перехватчика «Оса».
Расчёт поднял аппарат в небо, выполнил сближение и таранным ударом уничтожил разведчик. При этом военные выявили ещё две воздушные цели — тяжёлый дрон-квадрокоптер и гексакоптер. Военнослужащие уничтожили оба беспилотника тараном над левым берегом Днепра.
Запрет на ротацию украинских военныхОператоры разведывательных БПЛА 98-й дивизии группировки «Днепр» в ходе воздушной разведки на Ореховском направлении обнаружили передвижение группы военнослужащих ВСУ в лесопосадке. Противник осуществлял ротацию — отводил личный состав с передовых позиций в тыл. Операторы вскрыли замысел врага и доложили руководству.
Командование приняло решение на огневое поражение. Расчёты FPV-дронов уничтожили блиндаж — перевалочный пункт при смене подразделений — и восемь украинских националистов. Противник не смог провести ротацию.
«За это время наш расчёт уничтожил большое количество живой силы противника, укрепрайонов, техники, на которой противник осуществлял подвоз личного состава и боекомплектов на позиции. А также, вне зависимости от времени суток, наш расчёт уничтожает гексакоптеры «Баба-Яга», — сообщил начальник расчёта с позывным «Кадет».Как только ВСУ пытаются провести смену на позициях, расчёты БПЛА накрывают группы сбора и вывода живой силы. Беспилотная разведка в круглосуточном режиме вскрывает перемещения врага, передаёт координаты на пункты управления, после чего военные наносят высокоточное огневое поражение.