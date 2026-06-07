Освобождение Шевченко, уничтожение блиндажей «Акациями» и охота на коптеры ВСУ под Добропольем: последние новости СВО на 7 июня
ВС РФ продолжают планомерно уничтожать командную инфраструктуру и беспилотный парк противника. В Харьковской области ликвидирован пункт управления БПЛА, в Запорожской — разрушены блиндажи и пресечена попытка перегруппировки войск ВСУ. Одновременно авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают активную работу по площадкам запуска дронов и местам базирования украинских войск. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ликвидация пункта управления БПЛА в Харьковской областиПодразделения ударной авиации беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» ведут непрерывное патрулирование воздушного пространства. Специалисты выявляют и ликвидируют командные узлы вражеских дронов, укрытия, бронированную технику и личный состав националистических формирований. Эффективность поражения целей остается высокой. Разведчики с помощью тепловизоров и приборов ночного видения уверенно фиксируют позиции противника. По итогам обработки данных выбирается способ огневого подавления.
Согласно информации Минобороны РФ, в ходе очередного вылета над Харьковщиной обнаружены украинские военные, осуществлявшие запуски и приёмы различных моделей БПЛА. После уточнения района размещения операторов дронов нанесён удар. Расчёты FPV-аппаратов уничтожили вражеский командный пункт управления беспилотниками и находившуюся там живую силу. За минувшие сутки ВС РФ завершили зачистку и взяли под контроль населённый пункт Шевченко в Харьковской области.
Удары по блиндажам ВСУ в Запорожской областиМинувшей ночью разведка ВС РФ с применением беспилотной авиации вскрыла замаскированные вражеские укрытия в лесных полосах Запорожской области. Информация о координатах полевых укреплений оперативно поступила в артиллерийские части. Получив целеуказания, орудийные расчёты 152-мм самоходных установок 2С3 «Акация» открыли огонь по позициям противника. Прямым попаданием снарядов разрушены защитные перекрытия блиндажей и ликвидирован личный состав, находившийся внутри. Успешный удар не позволил ВСУ сохранить контроль над занимаемыми рубежами.
Кроме того, разведывательный дрон группировки «Восток» зафиксировал перемещение украинских формирований в Запорожской области. Противник совершал манёвр между узлами обороны для смены позиций. Координаты колонн направлены экипажам ударных беспилотников. После постановки задачи операторы атаковали пути выдвижения националистов. Использование беспилотников привело к уничтожению личного состава ВСУ. Действия расчётов БПЛА прервали вражескую перегруппировку на этом рубеже.
Уничтожение пункта управления БПЛА на Добропольском направленииВ составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» экипажи ударных беспилотников поразили командный узел вражеских дронов на Добропольском участке. Разведданные о целях поступают на пункты управления в оперативном порядке. Перед каждым огневым воздействием военнослужащие выполняют дополнительное обследование объектов для установления присутствия живой силы противника. Расчёты летательных аппаратов самолётного и мультироторного типов ведут наблюдение, корректируют огонь и ликвидируют обнаруженные цели без остановки. Такая поддержка обеспечивает продвижение штурмовых отрядов ВС РФ в оперативную глубину обороны на этом направлении.
Также военнослужащие из подразделений дронов-перехватчиков в составе отдельного мотострелкового соединения группировки «Центр» ликвидировали вражеские разведывательные и тяжёлые коптеры на Добропольском направлении. Поражение целей зафиксировано как на передовой, так и в глубине обороны. Расчёты ведут постоянное сканирование неба, своевременно обнаруживая и нейтрализуя летательные аппараты противника. Профессиональная работа операторов перехвата наносит неприятелю ощутимый урон, уничтожение вражеских БПЛА резко ограничивает возможности националистов по ведению разведки, управлению огнём и нанесению ударов по позициям российских войск.