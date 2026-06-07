07 июня 2026, 09:50

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают планомерно уничтожать командную инфраструктуру и беспилотный парк противника. В Харьковской области ликвидирован пункт управления БПЛА, в Запорожской — разрушены блиндажи и пресечена попытка перегруппировки войск ВСУ. Одновременно авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают активную работу по площадкам запуска дронов и местам базирования украинских войск. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ликвидация пункта управления БПЛА в Харьковской области Удары по блиндажам ВСУ в Запорожской области Уничтожение пункта управления БПЛА на Добропольском направлении Успехи группировки войск «Днепр»



Ликвидация пункта управления БПЛА в Харьковской области

Удары по блиндажам ВСУ в Запорожской области

Уничтожение пункта управления БПЛА на Добропольском направлении

Фото: Минобороны РФ

Успехи группировки войск «Днепр»