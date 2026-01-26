«Телега впереди лошади»: Политолог оценил переговоры в Абу-Даби, назвав ключевые моменты
Политолог Брутер: договоренности в Абу-Даби без политики ничего не дадут
На закрытой встрече в Абу-Даби представители России, Украины и США впервые за полгода сели за общий стол. Основными темами стали разведение сил, мониторинг прекращения огня и создание координационного центра. Однако ключевой вопрос — статус территорий — продвижения не получил.
Политолог Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» дал скептичную оценку прошедшим консультациям и обратил внимание на состав делегаций и суть обсуждений.
«Третий состав делегации России на переговорах в Абу-Даби говорит о том, что политические вопросы, в сущности, не обсуждались. Обсуждалось виртуальное разделение сил — это, что называется, ставить телегу впереди лошади. Потому что если нет договорённостей по политическим вопросам, то договорённости по размежеванию сил сами по себе ничего не дадут», — отметил он.
По словам эксперта, позиция Украины остаётся жёсткой: Киев не намерен официально выводить войска из Донбасса, но готов использовать этот вопрос как главный козырь в торге, требуя от России уступок по всем другим направлениям.
Несмотря на отсутствие прорыва, стороны договорились рассмотреть возможность новой встречи 1 февраля. Однако, как подчеркнул Брутер, трёхстороннего подтверждения этой даты пока нет, и всё будет зависеть от готовности сторон к предметному диалогу.