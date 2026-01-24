«Мне нельзя об этом говорить»: Трамп назвал секретное оружие для захвата Мадуро
Трамп: США при захвате Мадуро использовали Дискомбобулятор
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время атаки на Венесуэлу американские военные применили засекреченное оружие, способное дезориентировать противника. Об этом пишет New York Post.
По его словам, это средство, которое он назвал «дискомбобулятором», помешало венесуэльским силам запустить ракеты. Глава Белого дома утверждает, что именно поэтому венесуэльские военные не смогли нанести удар по вертолетам и самолетам ВС США.
«Мне нельзя об этом говорить», — добавил американский лидер.
При этом он не пояснил, откуда взялось название «дискомбобулятор», добавив лишь, что охотно рассказал бы подробнее, если бы это было возможно.