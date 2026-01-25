«Это заработок»: Политолог заявил о главном препятствии к миру с Украиной
Политолог Самонкин: Путин подпишет мир только с легитимной властью Украины
Российский президент Владимир Путин готов подписать мирное соглашение с легитимными украинскими представителями. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.
В беседе с «NEWS.ru» Самонкин отметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не обладает для этого необходимыми полномочиями.
Эксперт пояснил, что хотя встречи или переговоры с Зеленским возможны, подписывать документы должна легитимная власть. По мнению специалиста, нынешние украинские власти нелегитимны.
«В этом и заключается парадокс: при принятии решений и заключении данных соглашений, которые потом поддерживаются на уровне Совбеза ООН, как когда-то было с Минскими соглашениями, нужна легитимная форма», — добавил Юрий.Самонкин заявил, что военный конфликт стал источником заработка для команды лидера киевского режима, которая заинтересована в его продолжении. Отсутствие европейских политиков на переговорах эксперт оценил как позитивный сигнал.