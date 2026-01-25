25 января 2026, 15:58

Политолог Самонкин: Путин подпишет мир только с легитимной властью Украины

Фото: Istock/Tomas Ragina

Российский президент Владимир Путин готов подписать мирное соглашение с легитимными украинскими представителями. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.





В беседе с «NEWS.ru» Самонкин отметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не обладает для этого необходимыми полномочиями.



Эксперт пояснил, что хотя встречи или переговоры с Зеленским возможны, подписывать документы должна легитимная власть. По мнению специалиста, нынешние украинские власти нелегитимны.

«В этом и заключается парадокс: при принятии решений и заключении данных соглашений, которые потом поддерживаются на уровне Совбеза ООН, как когда-то было с Минскими соглашениями, нужна легитимная форма», — добавил Юрий.