Песков: США как посредники спешат в процессе украинского урегулирования

25 января 2026, 17:43

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.