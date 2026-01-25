Песков: США как посредники спешат в процессе украинского урегулирования
США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.
По информации официального представителя Кремля, на сегодняшний день наблюдается значительная активность. С самого начала Москва заявляла, что завершение конфликта будет сложным и продолжительным процессом, отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что нынешнее руководство Европы не может противостоять напору американского лидера Дональда Трампа, которого он охарактеризовал как опытного политика, руководствующегося принципами бизнеса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
