04 февраля 2026, 12:04

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Удары по украинским городам Сумское направление Белгородская область Харьковское направление Купянск Славянское направление Бои в Константиновке Покровск Запорожское направление Херсонская область Ростовская область Теракт в Подмосковье Войска НАТО на Украине Российские силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА

Удары по украинским городам

«Пауза длилась с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас наносит мощный удар. Он сдержал свое слово. Одна неделя — это много, мы готовы к чему угодно», — заявил он.

Сумское направление

Белгородская область

Фото: iStock/zabelin

Харьковское направление

Купянск

Славянское направление

Бои в Константиновке

Покровск

Запорожское направление

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Херсонская область

Ростовская область

Теракт в Подмосковье

Войска НАТО на Украине

Фото: iStock/3quarks

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА