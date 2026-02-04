ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Удары по украинским городам
Российские войска нанесли удары по Одесской области, а также по Харькову и Сумам. В Киеве показывали Генсеку НАТО последствия ночной атаки. Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию.
«Пауза длилась с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас наносит мощный удар. Он сдержал свое слово. Одна неделя — это много, мы готовы к чему угодно», — заявил он.
Сумское направление
На Сумском направлении группировка войск «Север» активно продолжает свои наступательные действия, сосредоточив усилия на нескольких ключевых районах, включая Сумский, Краснопольский и Глуховский. Эти операции имеют стратегическое значение для дальнейшего контроля над территорией и создания условий для возможного продвижения.
Белгородская область
В Белгородской области в поселке Маслова Пристань беспилотник взорвался на территории частного дома, ранен мужчина. В селе Сурково FPV-дрон попал в машину, пострадала женщина. В Глотово БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, ранен местный житель. В Зозулях получил ранения боец «Орлана». В Дунайке беспилотник ударил по грузовику, пострадал мирный житель. Атаки также пришлись на Шебекино, Зиборовку, Нечаевку и другие населенные пункты.
Харьковское направление
На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет ожесточенные бои к югу от Волчанска и в районе Хатнего. Удар по позиции американской РСЗО «Хаймарс» в районе Юрченкова уничтожил установку, которая обстреливала гражданские объекты в Белгороде.
Купянск
В последние дни в районе Купянска наблюдаются тяжелые бои, которые стали результатом активизации боевых действий со стороны российских войск. Этот стратегически важный город, расположенный на востоке Украины, стал объектом интенсивных атак, направленных на попытку закрепиться на его окраинах, в частности, в районе Купянск-Узлового.
Славянское направление
На Славянском направлении, в частности в районе Никифоровки, продолжаются интенсивные боевые действия, которые привлекают внимание как местных, так и международных наблюдателей. Этот участок фронта стал одним из ключевых мест столкновения между российскими и украинскими силами, и в последние дни наблюдается нарастающее напряжение.
Бои в Константиновке
В Константиновке бои идут в юго-восточной части города, а к северу от Клебан-Быкского водохранилища идет зачистка местности. Подтверждают успехи российских войск в Торецком, всего в 8 км от Дружковки. Продвижение создает условия для окружения агломерации с юго-запада.
Покровск
В последние недели на Западном фронте, в частности в районе Красноармейска (Покровска), обострилась ситуация, и боевые действия приобрели интенсивный характер. Столкновения между украинскими и российскими силами происходят не только в самом городе, но и в близлежащих населённых пунктах, таких как Гришино и Сергеевка.
Запорожское направление
На Запорожском фронте наблюдаются жестокие бои на подступах к Магдалиновке (северо-западнее Степногорска). Это населенный пункт имеет стратегическое значение для ВСУ, противник сопротивляется отчаянно.
Херсонская область
В последние дни в Херсонской области вновь обострилась ситуация, связанная с боевыми действиями. По сообщениям местных жителей и официальных источников, Нова Каховка подверглась обстрелу со стороны вооружённых сил Украины. Удар был нанесён по многофункциональному центру, а также по продуктовому магазину, что привело к трагическим последствиям. В результате погибли трое гражданских лиц, и есть информация о раненых.
Ростовская область
В последние дни ситуация в Ростовской области вновь привлекла внимание средств массовой информации, особенно после инцидента, связанного с уничтожением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Миллеровским районом.
Теракт в Подмосковье
ФСБ задержала иностранца, который должен был устроить теракты на объектах энергетики. Он хотел вступить в ряды ВСУ, но сначала куратор поручил ему взорвать ЛЭП и ТЭЦ в Подмосковье — за этим его и поймали.
Войска НАТО на Украине
Войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мира, утверждает генеральный секретарь Марк Рютте. Генсек в своем выступлении в Раде обещал украинцам всевозможную военную поддержку и отметил, что безопасность НАТО будет напрямую зависеть от украинской «потужности».
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Одиннадцать — над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, один — над Астраханской областью.