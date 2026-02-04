Украинец показал полицейским свой половой орган вместо документов
В Кировоградской области на Украине мужчина, к которому обратились правоохранители для проверки документов, отреагировал на просьбу нестандартным и оскорбительным действием. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные судебного реестра страны.
Инцидент случился в городе Кропивницкий. Согласно материалам дела, вместо того чтобы предъявить удостоверяющие личность бумаги, украинец демонстративно показал сотрудникам полиции свой половой орган.
