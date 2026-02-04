Украинец показал полицейским свой половой орган вместо документов

04 февраля 2026, 04:55

В Кропивницком украинец продемонстрировал полиции свой половой орган вместо документов

Фото: iStock/reflection_art

В Кировоградской области на Украине мужчина, к которому обратились правоохранители для проверки документов, отреагировал на просьбу нестандартным и оскорбительным действием. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные судебного реестра страны.