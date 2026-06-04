04 июня 2026, 08:46

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ сразу на нескольких направлениях, активно задействуя разведывательные и ударные беспилотники, артиллерию и штурмовые группы. В центре внимания оказываются не только уничтожение опорных пунктов и техники противника, но и работа военнослужащих, которые обеспечивают продвижение подразделений непосредственно на линии боевого соприкосновения. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Разведка наготове: как вскрываются позиции противника Охота на пикапы, квадроциклы и «Бабу-Ягу» Термобарический удар по укреплениям «Град» по скоплению живой силы Высокоточные удары по бронетехнике и артиллерии Два месяца на передовой: история командира штурмового взвода

Разведка наготове: как вскрываются позиции противника

Фото: Минобороны РФ

Охота на пикапы, квадроциклы и «Бабу-Ягу»

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Термобарический удар по укреплениям

Фото: iStock/Olena Bartienieva

«Град» по скоплению живой силы

Фото: iStock/chameleonseye

Высокоточные удары по бронетехнике и артиллерии

Фото: Минобороны РФ

Два месяца на передовой: история командира штурмового взвода