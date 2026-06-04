Термобарический удар по укреплениям ВСУ, работа разведки и история командира штурмового взвода: последние новости СВО на 4 июня
Российские подразделения продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ сразу на нескольких направлениях, активно задействуя разведывательные и ударные беспилотники, артиллерию и штурмовые группы. В центре внимания оказываются не только уничтожение опорных пунктов и техники противника, но и работа военнослужащих, которые обеспечивают продвижение подразделений непосредственно на линии боевого соприкосновения. Подробности — в материале «Радио 1».
Разведка наготове: как вскрываются позиции противника
В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» во время воздушного наблюдения выявил тщательно замаскированные объекты противника — опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы, скрытые в лесополосе. После обнаружения координаты целей были переданы подразделениям войск беспилотных систем.
Для обеспечения дальнейшей работы дронов первым ударом была поражена станция РЭБ. После уничтожения комплекса противник лишился возможности эффективно противодействовать беспилотникам средствами радиоэлектронной борьбы, что существенно упростило выполнение последующих задач.
Затем воздушная разведка зафиксировала скрытое перемещение групп ВСУ по лесополосе. Отследив маршрут движения, разведчики установили расположение дополнительных позиций противника. При проведении разведки и нанесении ударов применялись штатные отечественные системы связи и управления. В результате ударные БПЛА уничтожили выявленные опорные пункты и находившийся там личный состав ВСУ.
Охота на пикапы, квадроциклы и «Бабу-Ягу»
На Добропольском направлении расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Центр» продолжают поражать широкий спектр целей противника. Под удары попадают пикапы и квадроциклы, которые украинские подразделения используют для оперативной переброски личного состава и боеприпасов, а также роботизированные комплексы логистического назначения и живая сила.
В ходе выполнения боевых задач военнослужащие уничтожили автомобильную технику, роботизированные системы, личный состав и беспилотники различных типов.
Особое внимание операторы уделяют борьбе с разведывательными БПЛА самолетного типа «Шарк» и «Лелека», которые используются для корректировки артиллерийского огня и наведения ударных средств. Кроме того, расчетам приходится противодействовать тяжелым гексакоптерам «Баба-Яга».
Подготовка и накопленный боевой опыт позволяют военнослужащим эффективно действовать в любое время суток, уничтожая живую силу и технику противника, а также обеспечивая поддержку штурмовых подразделений на направлении их продвижения.
Термобарический удар по укреплениям
Еще один успешный эпизод на Добропольском направлении связан с применением беспилотников самолетного типа «Молния-2» соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр».
Во время воздушной разведки операторы обнаружили опорный пункт ВСУ в лесополосе, а также пункт управления беспилотниками, размещенный в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов. Для поражения целей были задействованы ударные БПЛА, оснащенные термобарическими зарядами.
Несмотря на электромагнитные помехи, операторы точно вывели дроны к объектам. В результате взрыва термобарических боеприпасов были уничтожены укрытия и находившийся в них личный состав противника.
Использование подобных зарядов позволяет поражать укрепленные позиции и опорные пункты, которые способны выдерживать воздействие обычных боеприпасов. Такой принцип действия особенно эффективен против противника, укрывающегося в блиндажах и других защищенных сооружениях.
Подразделения беспилотных систем соединения РХБ защиты продолжают выполнять задачи по уничтожению живой силы, техники и укреплений противника, способствуя продвижению российских штурмовых групп.
«Град» по скоплению живой силы
Для поражения выявленных целей на Добропольском направлении активно используется и реактивная артиллерия. Расчет РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ.
Цель была обнаружена операторами БПЛА подразделения войск беспилотных систем во время разведывательных мероприятий. После получения координат на командном пункте было принято решение задействовать реактивную систему залпового огня.
Используя особенности местности, экипаж быстро занял заранее подготовленную огневую позицию и выполнил наведение. После нескольких пристрелочных пусков и корректировки по цели был нанесен массированный удар реактивными снарядами калибра 122 миллиметра.
Сразу после выполнения задачи расчет покинул позицию, чтобы избежать ответного удара, и направился на пополнение боекомплекта. На всем маршруте боевую машину сопровождал расчет воздушного наблюдения, обеспечивавший защиту от атак ударных дронов противника.
Высокоточные удары по бронетехнике и артиллерии
Операторы ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают вести непрерывное боевое дежурство на Добропольском направлении.
В ходе работы были уничтожены боевые бронированные машины «Хамви», «Козак», а также 155-мм гаубица М114 американского производства.
Военнослужащие Енакиево-Дунайской бригады постоянно ведут разведку и наносят высокоточные удары по бронетехнике противника. Такая работа позволяет не только наносить прямой ущерб, но и нарушать логистические маршруты, затрудняя снабжение, маневрирование и применение огневых средств.
Систематическое уничтожение техники и средств доставки существенно снижает боевой потенциал противника на переднем крае и создает условия для дальнейшего развития успеха российских подразделений.
Два месяца на передовой: история командира штурмового взвода
Свою роль в выполнении боевых задач играют не только операторы дронов и артиллеристы, но и военнослужащие, которые непосредственно обеспечивают действия штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.
Командир штурмового взвода 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Владимир Штульберг в течение двух месяцев находился на передовой точке в районе Новопавловки на Днепропетровском направлении.
Располагаясь в замаскированном блиндаже, военнослужащий организовывал прием личного состава, определял безопасные маршруты продвижения, указывал места укрытия для накопления сил перед штурмом лесополос и окраин населенного пункта, а также координировал возвращение групп после выполнения задач. Через него поддерживалась постоянная радиосвязь с подразделениями.
Раненым бойцам, проходившим через эту точку, оказывалась первая медицинская помощь. Для военнослужащих с травмами нижних конечностей прямо на позициях изготавливались временные приспособления из подручных материалов, облегчавшие самостоятельное передвижение к пунктам эвакуации.
За время работы через Владимира прошли десятки военнослужащих. Одному из бойцов, которого он сопровождал с передовой, потребовалась экстренная помощь после тяжелого обморожения. Военнослужащий оказался в ледяной воде в мороз после взрыва гранаты. После оказания помощи он был эвакуирован в госпиталь, прошел лечение и вернулся в строй.
Сам Владимир получил осколочное ранение в результате атаки FPV-дрона противника. Несмотря на это, он сменил место дислокации и продолжил руководить действиями подразделений. В настоящее время военнослужащий продолжает выполнять поставленные командованием задачи на Днепропетровском направлении.