Российский морпех за час сбил восемь дронов ВСУ на Добропольском направлении
В ходе массированной атаки украинских БПЛА на Добропольском направлении российский морпех с позывным «Таксист» за час уничтожил восемь беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего, который устранил вражеские цели.
Морпех 61-й гвардейской бригады, которая входит в состав группировки войск «Центр», объяснил, что бойцы РФ столкнулись с одновременной атакой дронов различных типов. Так, например, в масштабном налете использовались FPV-дроны и БПЛА на оптоволоконном управлении.
«За час я смог уничтожить восемь дронов ВСУ и показал им тогда кузькину мать», — заявил «Таксист».По его словам, в успешной борьбе с дронами помог охотничий опыт, полученный до службы. Умение хорошо попадать по быстро движущимся целям оказалось востребовано в зоне СВО. Морпех считает охоту своей стихией и уверен, что противостояние беспилотникам сделает его ещё более метким стрелком.