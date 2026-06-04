Российский морпех за час сбил восемь дронов ВСУ на Добропольском направлении

04 июня 2026, 06:30

Фото: iStock/Oselote

В ходе массированной атаки украинских БПЛА на Добропольском направлении российский морпех с позывным «Таксист» за час уничтожил восемь беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего, который устранил вражеские цели.





Морпех 61-й гвардейской бригады, которая входит в состав группировки войск «Центр», объяснил, что бойцы РФ столкнулись с одновременной атакой дронов различных типов. Так, например, в масштабном налете использовались FPV-дроны и БПЛА на оптоволоконном управлении.





«За час я смог уничтожить восемь дронов ВСУ и показал им тогда кузькину мать», — заявил «Таксист».