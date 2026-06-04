ФСБ сообщила об аресте жителя Севастополя по делу о госизмене
ФСБ России сообщила о задержании и аресте жителя Севастополя. По версии спецслужбы, он передавал украинской стороне сведения о российских военных. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что речь идет о мужчине 1963 года рождения. ФСБ считает, что он конфиденциально сотрудничал с сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию передал данные о бойцах ВС РФ.
По информации спецслужбы, мужчина собирался вести визуальное наблюдение за транспортом членов семей военнослужащих. Сотрудники ФСБ задержали его в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В службе заявили, что фигурант подтвердил факт вербовки через мессенджер. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело о государственной измене. Суд отправил мужчину под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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