На Харьковском направлении за неделю уничтожили более 130 военных ВСУ
Командир гаубичной батареи с позывным «Фара» сообщил, что подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, основную часть потерь противник понес во время попыток ротации на позициях. Командир отметил, что операторы беспилотников выявляют разрозненные группы в ходе разведки. После этого артиллерия наносит по ним удары.
«Фара» добавил, что расчеты открывают огонь через несколько минут после команды на стрельбу. Он пояснил, что любая задержка может стоить жизни штурмовым подразделениям. По его данным, разведывательные и ударные БПЛА вместе с артиллерией помогают держать под огневым контролем позиции противника, маршруты снабжения и районы сосредоточения сил.
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