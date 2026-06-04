На Харьковском направлении за неделю уничтожили более 130 военных ВСУ

04 июня 2026, 08:32

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир гаубичной батареи с позывным «Фара» сообщил, что подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.