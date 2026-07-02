02 июля 2026, 04:27

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 2 июля силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.





Он уточнил, что боевая работа по отражению атаки продолжается. Сведения о возможных последствиях на земле или пострадавших в результате налета БПЛА в публикации не приводятся.



Ранее политолог Валерий Коровин заявил, что украинцы, уставшие от боевых действий и мобилизации, могут поддержать экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на выборах президента страны, если он даст солдатам надежду на жизнь.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.