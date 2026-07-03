Раскрыто число сбитых ночью беспилотников над Россией
Силы ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ над Россией в ночь со 2 на 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.
По информации ведомства, вражеская атака велась в период с 20:00 четверга до 07:00 пятницы. Ее отражали в 11 регионах страны: в Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Московской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. БПЛА также перехватывали над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Лисичанске в результате атаки на городской автобус пострадали 12 человек.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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