Раскрыто число сбитых ночью беспилотников над Россией

03 июля 2026, 08:15

Российская ПВО уничтожила 155 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ над Россией в ночь со 2 на 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.