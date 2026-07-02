В ЛНР озвучили число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус

02 июля 2026, 21:51

Глава ЛНР Пасечник: при атаке БПЛА ВСУ на автобус ранило 12 человек

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Лисичанске в результате атаки на городской автобус пострадали 12 человек. Об этом 2 июля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм.





По его словам, люди возвращались с работы, когда транспортное средство поразили. Пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Информация о состоянии пациентов уточняется.



Как заявил Пасечник, в Перевальском муниципальном округе и Первомайске беспилотники украинских сил нанесли удары по гражданским грузовым автомобилям. В результате этих атак ранения получил один человек, его госпитализировали.









