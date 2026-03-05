Признанный погибшим боец ВС РФ вернулся живым из зоны СВО при обмене пленниками

05 марта 2026, 20:18

Москалькова: признанный погибшим боец ВС РФ выжил и вернулся при обмене пленными

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Солдат Вооруженных сил России, которого ранее признали погибшим, оказался жив и вернулся на родину при обмене пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.





Ранее сообщалось, что 5-6 марта Москва и Киев планируют провести обмен по формуле 500 на 500. Всем вернувшимся российским военнослужащим пообещали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Первый этап обмена, в ходе которого вернулись 200 человек, уже прошел.





«Сегодня удивительный момент, когда по обмену военнопленными возвращаются домой многие наши ребята — 200 человек. И в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым», — сказала Москалькова.