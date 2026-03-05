СМИ написали о предупреждении Путина Западу

05 марта 2026, 21:18

Sohu: своими словами президент Путин разрушил план ЕС по отказу от газа РФ

Фото: istockphoto/Magdalena Wygralak

Владимир Путин сорвал план Евросоюза по поэтапному отказу от российского газа. Об этом утверждается в материале Sohu.





Автор напомнил о словах президента о том, что Россия при желании может прекратить поставки в Европу уже сейчас, не дожидаясь намеченного ЕС эмбарго к 2027 году. Издание пишет, что такая реплика стала для Брюсселя серьезным психологическим ударом.





«Вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. <…> Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла», — написал журналист.