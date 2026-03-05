Трамп сделал заявление о том, что должен сделать Зеленский
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимиру Зеленскому следует как можно скорее заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
Новый раунд переговоров с участием России, США и Украины состоялся в Женеве 17-18 февраля. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ближайшее время планируется продолжение контактов. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах удалось добиться прогресса.
«Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку», — цитирует Трампа Politico.
