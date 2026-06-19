19 июня 2026, 08:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские подразделения продолжают наносить удары по объектам и позициям ВСУ сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Для выявления целей активно используются разведывательные беспилотники, после чего по координатам работают артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня и ударные дроны. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Беспилотники выводят на цель Танки под прикрытием разведки Красный Лиман под ударами FPV-дронов Наступление продолжается «Торнадо-С» бьет по резервам Удар по пунктам управления дронами Сорванная ротация в Запорожской области

Беспилотники выводят на цель

Фото: Минобороны РФ

Танки под прикрытием разведки

«Главная задача сейчас – огневая поддержка пехоты. Работаем в сложных условиях, в небе очень много вражеских дронов. Задачу получаем заранее, за день или два, тщательно выбираем маршрут выдвижения. Нас обязательно ведет воздушная разведка: осматривают дороги на наличие мин. Но обстановка меняется быстро – разведка может проверить путь, а ночью прилетит тяжелый дрон «Баба-Яга» и снова все заминирует. Но мы едем и выполняем задачу. Как говорится, броня крепка и танки наши быстрые – нас не пробить».

Красный Лиман под ударами FPV-дронов

Фото: Минобороны РФ

Наступление продолжается

«Торнадо-С» бьет по резервам

Удар по пунктам управления дронами

Фото: Минобороны РФ

Сорванная ротация в Запорожской области