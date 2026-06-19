«Торнадо-С» бьет по резервам, танки действуют под прикрытием разведки, а ВС РФ сорвали ротацию ВСУ: последние новости СВО на 19 июня
Российские подразделения продолжают наносить удары по объектам и позициям ВСУ сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Для выявления целей активно используются разведывательные беспилотники, после чего по координатам работают артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня и ударные дроны. Подробности — в материале «Радио 1».
Беспилотники выводят на цель
В районе Константиновки артиллеристы 103-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки войск выполнили серию точных ударов по объектам, которые использовались ВСУ. Во время ночной воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили в частном секторе города два укрытия, где скрывались украинские боевики, заблокированные в населенном пункте.
После передачи координат артиллерийскому расчету по выявленным объектам был открыт огонь. В результате точных ударов укрытия были полностью уничтожены вместе с находившимся внутри личным составом, передает Минобороны РФ.
Танки под прикрытием разведки
В Днепропетровской области разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил укрепленные позиции и скопление личного состава противника. Информация была оперативно передана танковым экипажам, которым предстояло обеспечить огневую поддержку штурмовых подразделений.
Командир танка с позывным «Техник» рассказал о сложностях выполнения задач в условиях активного применения противником беспилотников и дистанционного минирования.
«Главная задача сейчас – огневая поддержка пехоты. Работаем в сложных условиях, в небе очень много вражеских дронов. Задачу получаем заранее, за день или два, тщательно выбираем маршрут выдвижения. Нас обязательно ведет воздушная разведка: осматривают дороги на наличие мин. Но обстановка меняется быстро – разведка может проверить путь, а ночью прилетит тяжелый дрон «Баба-Яга» и снова все заминирует. Но мы едем и выполняем задачу. Как говорится, броня крепка и танки наши быстрые – нас не пробить».
После выхода на огневые позиции экипажи нанесли удары по заданным координатам. Управление действиями танкистов и расчетов беспилотной авиации велось при помощи отечественных средств связи.
По итогам огневого поражения долговременные укрепления были разрушены, а живая сила противника ликвидирована. Это позволило подавить сопротивление и обеспечить продвижение штурмовых групп.
Красный Лиман под ударами FPV-дронов
Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают препятствовать попыткам ВСУ провести ротацию личного состава на позициях в районе Красного Лимана.
Для поражения техники, укрытий и живой силы активно применяются ударные беспилотники. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов по противнику, который пытался просочиться через лесополосы к своим позициям. Наблюдение за результатами ударов велось средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
Операторы используют дроны-камикадзе и другие ударные БПЛА для поражения бронированной и автомобильной техники, робототехнических комплексов и живой силы. Как отметили в российском оборонном ведомстве, благодаря этим действиям срываются контратаки, ротации, а также подвоз боеприпасов и личного состава противника.
Наступление продолжается
В самом Красном Лимане штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в разных частях города, занимая опорные пункты и здания противника, уничтожая живую силу, технику и дистанционно управляемые роботизированные комплексы.
Особую роль в поддержке наступления сыграл расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Получив координаты от воздушной разведки, артиллеристы развернули орудие и открыли огонь из 152-мм пушки осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности. Под удар попали опорные пункты, пункты управления БПЛА и живая сила подразделений ВСУ, находившиеся в лесополосе.
После завершения огневой задачи расчет оперативно замаскировал машину и укрылся. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение всех намеченных целей. В результате противник потерял управление подразделениями на этом участке фронта, чем воспользовались российские штурмовые группы для дальнейшего продвижения.
«Торнадо-С» бьет по резервам
В Харьковской области расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожили пункт временной дислокации, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ.
Цели были обнаружены средствами воздушной разведки, после чего координаты передали командованию. Расчет реактивной системы в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию и выполнил пуск реактивных снарядов. В результате удара все выявленные объекты были уничтожены.
Важную роль в подобных операциях играет точность наведения. Артиллеристам помогают расчеты беспилотников, которые оперативно передают разведданные в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей. После выполнения задачи машины проходят перезаряжание в запасных районах и затем занимают новые позиции для ударов по вновь выявленным целям.
Удар по пунктам управления дронами
Еще один эпизод произошел в Днепропетровской области, где разведывательные БПЛА обнаружили места размещения живой силы противника и замаскированные пункты управления беспилотной авиацией, докладывает Министерство обороны.
Позиции были оборудованы в городской застройке населенного пункта Великомихайловка. Полученные координаты передали артиллерийским подразделениям. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по выявленным объектам. Координация работы артиллерии и беспилотной авиации осуществлялась с командного пункта с использованием отечественных средств связи.
В результате ударов были разрушены места размещения боевиков и пункты управления беспилотниками. Живая сила противника была ликвидирована. Это позволило сократить резервы ВСУ и снизить активность вражеской беспилотной авиации на этом направлении.
Сорванная ротация в Запорожской области
В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил выдвижение техники противника. Были установлены маршруты движения боевых бронированных машин и автомобильной техники, которая доставляла личный состав ВСУ на позиции.
После получения координат операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» атаковали обнаруженные цели. В результате применения беспилотников техника вместе с личным составом была уничтожена. Кроме того, точным ударом была поражена украинская боевая бронированная машина «Козак» с установленной системой радиоэлектронной борьбы «Нота», обеспечивавшая прикрытие переброски сил.
Взаимодействие разведывательных и ударных расчетов осуществлялось с использованием отечественных средств связи и управления. Проведенная операция позволила сорвать ротацию и подвоз личного состава подразделений ВСУ на указанном участке специальной военной операции.